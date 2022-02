F1, Sebastian Vettel ingaggia un uomo chiave per la carriera di Kimi Raikkonen

La Formula 1 è ripartita da Barcellona per i primi test della nuova era delle corse. Chi non parteciperà a questa epoca, in cui le monoposto promettono di darsi battaglia ancora più da vicino incrementando il numero di sorpassi, è Kimi Raikkonen: il pilota finlandese, ultimo campione del mondo Piloti con la Ferrari nel 2007, ha infatti deciso di appendere il casco al chiodo, cedendo il suo sedile al volante dell’Alfa Romeo F1 al connazionale Valtteri Bottas. Insieme all’amatissimo Iceman, ha rischiato di restare a piedi anche uno dei suoi più fidati collaboratori, il fisioterapista Mark Arnall, una delle figure più riconoscibili e apprezzate nel paddock.

F1, Kimi Raikkonen e Mark Arnall ai tempi della Ferrari

NUOVO INGAGGIO Il 49enne ha seguito l’allenamento dell’iridato ex Ferrari per 20 anni, dal suo debutto nel 2001 con Sauber dopo gli anni al fianco dell’altro campione del mondo finlandese, Mika Hakkinen. Il celebre fisioterapista continuerà però in Formula 1 e lo farà con uno dei più grandi amici di Kimi, Sebastian Vettel. Il tedesco, oggi pilota di casa Aston Martin, negli ultimi anni è stato accusato da alcuni addetti ai lavori di non curare a sufficienza il proprio fisico, al contrario dei veri e propri maniaci del body building come Hamilton, Ricciardo e tutti i giovani talenti dell’era Verstappen, cresciuti a pane e palestra. In tal senso, l’aiuto di un personaggio apprezzato ed esperto, in grado di tenere Raikkonen in forma fino a oltre 40 anni, potrebbe riportare Seb agli anni d’oro.

F1 Test Barcellona 2022: Sebastian Vettel (Aston Martin Racing)

LAVORO CONDIVISO Arnall, che ha cominciato a seguire Vettel proprio questa settimana con i primi test di Barcellona, lavorerà a stretto contatto con Antti Kontsas, l’allenatore personale già da tempo al fianco del quattro volte iridato. “Ho seguito Seb per molti anni – ha spiegato il fisioterapista amico di Raikkonen – e in quattro campionati è stato il mio compagno di squadra in Ferrari. C’è sempre stato grande rispetto tra di noi e anche una bella amicizia. Per questo, sono davvero felice di poter lavorare con lui”. Vettel ha chiuso la prima giornata di test precampionato portando la sua Aston Martin AMR22 al sesto posto con 52 giri all’attivo e scenderà in pista anche nel pomeriggio di oggi (la diretta testuale del day-2 di test).

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/02/2022