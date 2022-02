Test Barcellona 2022: tempi e giri della tre giorni di prove

PRIMI RESPONSI Le nuove monoposto di F1 iniziano finalmente a percorrere i primi chilometri della stagione 2022. In questo articolo, aggiornato al termine di ognuna delle sei sessioni in programma nei tre giorni di test a Barcellona, potrete trovare la classifica dei tempi, il totale dei giri percorsi e la mescola utilizzata per la miglior prestazione.

VEDI ANCHE

Risultati in aggiornamento

The full range of 18-inch tyre compounds will be at the first @F1 pre-season test at @Circuitcat_cat!



Here’s how to tell them apart. 🍩🍩🍩#F1 #Formula1 #Fit4F1 #Turning18 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/2uAZY5tllq