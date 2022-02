F1 Test Barcellona 2022, Day-2: l'analisi dei nostri inviati in diretta Instagram

Archiviata l'euforia per il primo giorno di test, oggi le squadre hanno iniziato a mettere un po' più sotto torchio le nuove monoposto F1 2022 e, dopo un Day-1 liscio e senza intoppi, non sono mancate le bandiere rosse per riportare ai box le auto ferme in pista a causa di qualche problema tecnico. Tra le osservate speciali c'è sempre la Red Bull, che nel corso della giornata ha lasciato a piedi Sergio Perez. Intanto, Ferrari e Mercedes continuano a macinare chilometri replicando l'alternanza già vista ieri tra Carlos Sainz e Charles Leclerc e tra Lewis Hamilton e George Russell. Di questo e tanto altro ancora ci parlano i nostri due inviati al Circuit de Catalunya di Barcellona, nel loro commento alla giornata sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/02/2022