MotorBox sarà a Barcellona per i test invernali di Formula 1

BIENVENIDO DE NUEVO! Si torna a Barcellona, dopo un anno di assenza la Formula 1 fa di nuovo tappa al Circuit de Catalunya per i test pre-stagionali 2022, prima di passare la palla al Bahrain per la seconda e ultima sessione di test in vista dell'inizio del mondiale previsto tra un mese e spiccioli proprio sulla pista di Sakhir. E Motorbox sarà lì per voi. I due inviati Luca Manacorda e Simone Valtieri, seguiranno tutti e tre i giorni di test, dal 23 al 25 febbraio in pista al Montmelò per fornirvi una copertura più ampia e professionale possibile di quelli che saranno i test più interessanti di sempre. Tutte le monoposto del massimo campionato, in fatti, si sono rifatte il look per adeguarsi al nuovo regolamento tecnico, e dopo le tante presentazioni ufficiali, è arrivata l'ora di vederle scendere in pista. Di seguito tutte le informazioni di cui avrete bisogno per non perdervi neanche un minuto dei tre giorni di test.

Tutte le info sui test F1 di Barcellona 2022

Il circuito di Barcelona-Catalunya

DATE E ORARI

I test si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio. L'attività in pista è in programma dalle 9 alle 13 del mattino e dalle 14 alle 18 del pomeriggio, il fuso orario è lo stesso dell'Italia..

Sede per molto tempo dei test invernali, ma anche in alcuni casi di quelli post GP, il Circuit de Catalunya è una delle piste che team e piloti conoscono meglio. Situato tra i due comuni di Montmeló e Granollers, il circuito catalano dista una trentina di chilometri dal centro di Barcellona. 4.655 metri per 16 curve che riescono a replicare fedelmente quasi tutte le caratteristiche che è possibile incontrare nelle altre piste in calendario: un lunghissimo rettilineo, curve veloci da alta velocità ma anche un terzo settore piuttosto tortuoso in cui è importante avere una macchina reattiva, precisa sull’anteriore e una buona trazione in uscita. 1:18.149 il record della pista siglato in gara nel 2021 da Max Verstappen su Red Bull, mentre il giro record ni qualifica appartiene al finlandese Valtteri Bottas che con la sua Mercedes nel 2019 staccò la pole position con il tempo di 1:15.406.

TURNI DI GUIDA

Ogni scuderia potrà far scendere in pista una sola monoposto e per questo motivo alterneranno i loro piloti al volante, schierandone principalmente uno al mattino e l'altro al pomeriggio. Vediamo di seguito l'ordine in cui vedremo in pista i protagonisti della stagione 2022 (TBA = To Be Announced, dev'essere ancora annunciato).

Team 23 febbraio 24 febbraio 25 febbraio Mercedes TBA TBA TBA Red Bull TBA TBA TBA Ferrari TBA TBA TBA McLaren TBA TBA TBA Alpine TBA TBA TBA AlphaTauri TBA TBA TBA Aston Martin TBA TBA TBA Williams TBA TBA TBA Alfa Romeo TBA TBA TBA Haas TBA TBA TBA

Per i test invernali in Spagna non è prevista alcuna copertura televisiva. I team hanno preferito testare la nuova generazione di auto lontano dalle riprese in High Definition per non fornire alcun genere di informazione tecnica ai rivali. Perciò potrete seguire ogni giorno i nostri live su MotorBox.com con gli inviati Luca Manaorda e Simone Valtieri che vi racconteremo in diretta tutta l'attività in pista, mediante cronaca scritta, foto e commenti di quanto accade sul circuito di Sakhir. E non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport.

F1 2020: tramonto sui test invernali di Barcellona

Il Circuit de Catalunya sorge a pochi passi da Barcellona, tra le colline della Catalogna, ma rispetto alle temperature che team e piloti troveranno a maggio, quando è previsto il tradizionale appuntamento con il Gran Premio di Spagna, in questa tornata di test si avrà a che fare con temperature più rigide. Di seguito il dettaglio, aggiornato giorno per giorno.

Giorno Cielo Temperature Possibilità di pioggia Mercoledì 23 Parzialmente nuvoloso 6° - 17° C 8% Giovedì 24 Parzialmente nuvoloso 7° - 17° C 10% Venerdì 25 Piogge sparse 6° - 16° C 45%

RISULTATI

Per i risultati di tutte le sessioni dei tre giorni di test potete consultare il nostro riassunto con tutte le classifiche, i giri percorsi e le gomme utilizzate per ottenere la miglior prestazione. Sarà pubblicato in questo spazio al termine del primo giorno di test, mercoledì 23 febbraio 2022.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/02/2022