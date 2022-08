Marquez, giornate calde: si separa da Alzamora e torna in sella!

Dopo oltre tre mesi lo spagnolo torna in sella per un primo allenamento con una Honda CBR

UN NUOVO INIZIO Giungono buone notizie da Marc Marquez, alle prese con il recupero dopo la quarta operazione al braccio destro e a tre mesi dalla sua ultima apparizione in un weekend della MotoGP. Lo spagnolo è tornato per la prima volta ad allenarsi in pista, mettendosi in sella a una Honda CBR 600 RR sul circuito Motorland di Aragona. Un primo, importante, passo verso il ritorno alla sua RC213V che fa crescere le speranze di vederlo partecipare al test in programma a Misano il 6 e 7 settembre.

UN GRANDE SORRISO È stato lo stesso Marquez a dare la notizia del primo assaggio di asfalto con un post sui social dove ha scritto: ''Oggi non riesco a smettere di sorridere! Dopo un'enorme fatica sono di nuovo in moto. Grazie a tutti voi che continuarte a spingermi, avanti così!''. Molti colleghi, tra cui il campione in carica Fabio Quartararo, si sono complimentati con lui.

ADDIO SPECIALE In precedenza, Marquez e il fratello Alex avevano reso nota la separazione dallo storico manager Emilio Alzamora dopo oltre 17 anni e 10 titoli iridati totali: ''I fratelli Marquez vogliono ringraziare Emilio per il suo lavoro nel corso degli anni e per la sua dedizione in questo periodo in cui abbiamo ottenuto grandi risultati. Dopo averne discusso insieme, è giunto il momento di intraprendere strade diverse per iniziare una nuova fase''. Lo stesso Alzamora, iridato della 125 nel 1999, ha poi emanato un comunicato: ''Volge al termine una tappa importante della mia vita e, in primis, voglio ringraziare per la fiducia che i genitori, Roser e Julià, hanno riposto in me''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/08/2022