Marquez: a sei settimane dall'intervento può iniziare la fisioterapia

Buone notizie per il fuoriclasse spagnolo, che si è sottoposto al quarto intervento al braccio destro poco più di un mese fa ed è pronto per la riabilitazione

FASE DUE Buone notizie per Marc Marquez, che dopo sei settimane di inattività totale seguite al quarto intervento al braccio infortunato due anni fa a Jerez, può ora cominciare la fisioterapia. Il pilota del team Repsol Honda è stato autorizzato dai medici a entrare nella fase successiva del suo recupero, a 40 giorni circa dall'intervento a cui si è sottoposto per riposizionare l'osso uscito malconcio e mal-saldato dai tre precedenti interventi. Alla visita di controllo, tenuta al Ruber Internacional Hospital di Madrid, l'equipe medica composta dal Dr. Joaquin Sanchez Sotelo, dal Dr. Samuel Antuña e dal Dr. Angel Cotorro, si è detta soddisfatta di come sta guarendo l'omero destro del pilota.

FISIO E CARDIO ''Abbiamo fatto un passo importante nel processo di recupero'', ha spiegato Marquez nel comunicato stampa diramato dal team Honda. ''In questo secondo controllo i medici hanno confermato che l'omero si sta consolidando correttamente, grazie a questa notizia possiamo iniziare la fisioterapia al braccio destro e l'allenamento cardio. Sono molto felice di poter recuperare la mobilità del mio braccio per continuare ad avanzare nel processo di recupero e voglio ringraziare l'intero team medico per il trattamento e l'attenzione''. Dal canto suo il Dr. Sotelo ha aggiunto: ''Nel controllo medico effettuato su Marc Marquez, sei settimane dopo l'intervento chirurgico all'omero destro, una buona evoluzione clinica e radiologica è stato confermato che consente progressi nel programma di mobilità e recupero della forza del braccio destro. Il paziente sarà sottoposto a una nuova revisione entro le prossime sei settimane''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/07/2022