MotoGP Aragona 2022, Qualifiche: Bagnaia guida un tris Ducati!

DUCATI PADRONA Il sabato del Motorland sorride a Pecco Bagnaia e allo squadrone Ducati. Il piemontese ha conquistato la pole del Gran Premio di Aragona fissando il nuovo record della pista in 1:40.069. In prima fila con lui scatteranno il suo attuale compagno di squadra Jack Miller e colui che prenderà il posto dell'australiano l'anno prossimo, ossia Enea Bastianini. Bagnaia ha ottenuto la sua miglior prestazione al penultimo passaggio, con l'australiano transitato poco dopo sul traguardo che si è fermato a poco più di un decimo di distacco.

QUARTARARO PROVA A DIFENDERSI Parla italiano anche l'inizio della seconda fila con l'Aprilia di Aleix Espargaro e ancora una Ducati, quella di Johan Zarco. Ancora in difficoltà Fabio Quartararo che per cercare di estrarre il massimo dalla sua Yamaha quasi cade in curva 2 nel corso del suo penultimo tentativo e proprio in extremis riesce a cogliere il sesto tempo che lo porta quantomeno in seconda fila dal decimo posto in cui si trovava. Ottima terza fila per Marco Bezzecchi che precede Jorge Martin e Alex Rins, con l'unica Suzuki superstite. Joan Martin è infatti costretto a saltare il resto del weekend per l'infortunio alla caviglia destra che lo terrà fuori anche dal prossimo appuntamento in Giappone. Finiscono in quarta fila Brad Binder, Miguel Oliveira e Takaaki Nakagami.

Q1 - MARQUEZ FUORI PER UN SOFFIO La prima Q1 di Marc Marquez dopo l'ennesimo intervento chirurgico al braccio destro si è chiusa con il passaggio alla Q2 perso per una manciata di centesimi. 66 millesimi è infatti il gap registrato tra il tempo di Johan Zarco e quello dello spagnolo. Assieme al francese era passato Aleix Espargaro che aveva ottenuto abbastanza nettamente il miglior tempo dopo aver mancato il passaggio diretto alla Q2. Quarto e quinto tempo della sessione (e dunque quinta fila) per Luca Marini e Fabio Di Giannantonio che precedono Maverick Vinales. Il pilota dell'Aprilia è scivolato nelle fasi finali, compromettendo il suo risultato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/09/2022