Con gli annunci di Nakagami e Fernandez si chiude ufficialmente il mercato MotoGP

ULTIMI BOTTI Takaaki Nakagami e Honda hanno trovato l'accordo di rinnovo per la stagione 2023 all'inizio di questa settimana, con la casa giapponese che ha preferito il veterano al giovane Ai Ogura dalla Moto2 per un motivo ben preciso: Takaaki conosce la moto e può dare una mano con lo sviluppo a Marc Marquez, che altrimenti si sarebbe trovato con tre piloti in casa al debutto sulla RC213V. Alle 14.03 di oggi, invece, è arrivato l'ultimo annuncio atteso, quello di Augusto Fernandez, pilota del team KTM in testa al mondiale Moto2, che il prossimo anno correrà con il nuovo team del gruppo, in GasGas assieme a Pol Espargaro. Basta così, non ci sono più accordi da raggiungere, la griglia di partenza 2023 è completa, al termine di una sessione di mercato che ha portato tanti rimescolamenti, facciamo un riassunto di quanto accaduto e diamo un'occhiata alla lineup della prossima stagione della MotoGP.

DUCATI

Francesco Bagnaia è stato confermato nel factory team Ducati e sarà affiancato non più da Jack Miller, che finisce in KTM, ma da Enea Bastianini, proveniente dal team satellite della casa di Borgo Panigale, Gresini Racing, dove approda Alex Marquez dalla Honda LCR al fianco del confermato Fabio Di Giannantonio. Restano identiche le lineup degli altri due team, con Jorge Martin e Johann Zarco con Pramac e Luca Marini e Marco Bezzecchi con il VR46.

YAMAHA

Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono confermati nel team factory della casa di Iwata, che però perde il team satellite che migrerà in Aprilia, con Andrea Dovizioso che ha appeso il casco al chiodo e Darryn Binder che torna a correre in Moto2.

APRILIA

Se Yamaha si dimezza, Aprilia raddoppia e alle spalle del team ufficiale, dove sono confermatissimi Aleix Espargaro e Maverick Vinales, arriva il team RNF WithU per il quale correranno il giovane Raul Fernandez e l'esperto, ma non certo vecchio, Miguel Oliveira, provenienti entrambi dalla KTM.

KTM/GASGAS

Rivoluzione in KTM, con Jack Miller che arriva al fianco del confermato Brad Binder nel team factory, mentre il team Tech3 cambia nome e si chiamerà GasGas - altro marchio del gruppo di Mattighofen - che correrà con Pol Espargaro, in uscita dal team Honda Repsol, e con Augusto Fernandez, unico rookie della prossima stagione, proveniente dalla Moto2.

HONDA

Con l'uscita di Suzuki dal mondiale, la Honda si accaparra i servigi di entrambi gli ex piloti di Hamamatsu, con Joan Mir che andrà ad affiancare Marc Marquez nel team Repsol, e Alex Rins che sarà il compagno di Takaaki Nakagami nel team LCR.

La Lineup completa della MotoGP 2023

Team Costruttore Moto No. Pilota Nazione Aprilia Racing Aprilia RS-GP 12 Maverick Viñales SPA Aprilia RS-GP 41 Aleix Espargaro SPA RNF Aprilia MotoGP Team Aprilia RS-GP 25 Raul Fernandez SPA Aprilia RS-GP 88 Miguel Oliveira POR Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici GP23 23 Enea Bastianini AUS Ducati Desmosedici GP23 63 Francesco Bagnaia ITA Prima Pramac Racing Ducati Desmosedici GP23 5 Johann Zarco FRA Ducati Desmosedici GP23 89 Jorge Martin SPA Gresini Racing MotoGP Ducati Desmosedici GP22 49 Fabio Di Giannantonio ITA Ducati Desmosedici GP22 73 Alex Marquez SPA Mooney VR46 Racing Team Ducati Desmosedici GP22 10 Luca Marini ITA Ducati Desmosedici GP22 72 Marco Bezzecchi ITA Repsol Honda Team Honda RC213V 36 Joan Mir SPA Honda RC213V 93 Marc Marquez SPA LCR Honda Honda RC213V 30 Takaaki Nakagami JPN Honda RC213V 42 Alex Rins SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 33 Brad Binder SAF KTM RC16 43 Jack Miller AUS GasGas Factory Racing KTM RC16 44 Pol Espargaro SPA KTM RC16 TBA Augusto Fernandez SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 20 Fabio Quartararo SPA Yamaha YZR-M1 21 Franco Morbidelli ITA

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/09/2022