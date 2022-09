Marco Bezzecchi con il team VR46 anche nel 2023: il simpatico annuncio social

In un divertente video lanciato sui social dal team Mooney VR46, Marco Bezzecchi annuncia che correrà in Ducati anche nel 2023... ma senza bisogno di firma

CONFERMA SCONTATA Marco Bezzecchi correrà con la Ducati anche nel 2023, restando uno dei due alfieri del team Mooney VR46 gestito da Uccio Salucci e Pablo Nieto. Ma non si può proprio dire ''la decisione era nell'aria'', visto che, in realtà, la decisione, era già stata presa un anno fa! Nel simpatico video postato sui social dagli account ufficiali del team di Valentino Rossi, infatti, si vede il Bez chiedere conferma ai suoi due capi circa il suo futuro, e Uccio rispondergli: ''Hai un contratto di due anni'', svelando come la firma apposta lo scorso anno fosse per un biennale che scade al termine della prossima stagione.

DUE POSTI PRENOTATI Con questo annuncio, che fa il paio con quello di Augusto Fernandez nel team GasGas KTM di inizio settimana, restano solo due selle da confermare per la prossima stagione: quella del compagno del Bez, Luca Marini, atteso anch'esso alla riconferma sulla Ducati numero 10 del team giallonero, e quella del secondo pilota del team Honda di Lucio Cecchinello, che resterà molto probabilmente il giapponese Takaaki Nakagami, a meno di una possibile promozione del giovane nipponico Ai Ogura dalla Moto2, scelta che però lo stesso Ogura aveva negato, preferendo restare per un'altra stagione nella serie cadetta a fare esperienza.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/09/2022