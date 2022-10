Bagnaia e il jolly Stoner: "È il modo migliore per imparare qualcosa su questa pista"

PECCO HA MESSO LA FRECCIA L'appuntamento di Phillip Island può risultare importantissimo per la lotta al titolo MotoGP 2022. Francesco Bagnaia è pronto a finalizzare la sua rimonta su Fabio Quartararo scavalcandolo in classifica generale, uno scenario che potrebbe dare il colpo finale all'umore del francese che negli ultimi due mesi ha visto andare in fumo un cospicuo vantaggio sul piemontese, passando da +91 punti a un misero +2.

MAESTRO D'ECCEZIONE Oltre allo squadrone Ducati, Bagnaia in questo fine settimana potrà contare sui preziosi consigli di Casey Stoner. L'australiano a Phillip Island ha vinto quattro volte su quattro in sella alla Ducati, aggiungendo poi altre due vittorie in due stagioni con la Honda. Un ruolino di marcia impressionante, da cui Bagnaia vuole prendere tutte le lezioni possibili: ''Anche oggi ho parlato un po' con Casey - ha dichiarato l'italiano che sui social ha pubblicato la foto che vedete in copertina - Sicuramente è molto importante cercare di trarre vantaggio dalla sua presenza. Sicuramente è il modo migliore possibile per imparare qualcosa da lui riguardo questa pista, quindi cercherò di capire tutto''.

RITORNO NEL DOWN UNDER La MotoGP ritorna in Australia dopo 3 anni causa pandemia di Covid-19 e, parlando di cosa è cambiato per la Rossa in questo arco di tempo, Bagnaia ha spiegato: ''Penso che la differenza più grande sia la maneggevolezza della nostra moto. Il telaio è lo stesso, quindi non ci sono tante modifiche a parte il cupolino che quest'anno ci ha aiutato molto nelle curve veloci. Quindi, penso che su questa pista ci aiuterà ancora di più''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/10/2022