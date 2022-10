MotoGP Malesia 2022, FP2: Crutchlow davanti a Bagnaia (che però domani è appeso al meteo...)

PECCO, PROBLEMI ALL'ORIZZONTE La pioggia, caduta abbondantemente nel corso della seconda sessione di prove libere della classe Moto2, ha rovinato anche le FP2 del Gran Premio della Malesia della MotoGP, che sono scattate in ritardo di un'ora e si sono svolte su una pista in lento asciugamento. Sul finale di sessione alcuni piloti - tra cui Francesco Bagnaia - hanno montato la gomma d'asciutto e così davanti a tutti è finito Cal Crutchlow con la Yamaha in 2:05.710 - un tempo che dice poco rispetto ai crono sotto ai 2 minuti di chi ha fatto il time attack nella prima sessione - davanti proprio al pilota torinese della Ducati. Per ''Pecco'', però, la giornata è stata negativa per una serie di motivi: intanto la Yamaha si è dimostrata molto competitiva sulla pista malese, visto che oltre a Crutchlow anche Quartararo e Morbidelli hanno messo in fila tempi consistenti, ma poi perché stamattina - per appena 3 millesimi - è rimasto fuori dalla Q2, per cui se domani dovesse piovere nel corso delle FP3, sarebbe costretto a passare attraverso le forche caudine di una Q1 in cui ci saranno tanti big, da Jack Miller a Johann Zarco, da Miguel Oliveira ad Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Insomma, una complicazione non da poco derivata dalla scelta di non fare un time attack al mattino, quando la pista era completamente asciutta. La buona notizia, però, per la Ducati è che il passo di Bagnaia sembra a posto sia sull'asciutto sia sul bagnato, in attesa di capire se potrà usarlo per giocarsi la vittoria o per recuperare da metà griglia.

QUARTARARO IN FORMA! Chi invece, in caso di pioggia domani, avrebbe il posto in Q2 assicurato, è Fabio Quartararo, che è stato nelle FP1 il più veloce sul passo - settimo tempo assoluto e migliore di quelli che non hanno fatto il time attack, mentre al pomeriggio è stato nono ma senza mai montare la gomma d'asciutto, come fatto dai migliori. Davanti a tutti, dopo Crutchlow e Bagnaia, ci sono Alex Marquez, molto in forma con la Honda, poi tutti colori i quali non avevano fatto buone prestazioni nelle FP1, ossia i ducatisti Jack Miller e Johann Zarco, e il pilota dell'Aprilia Maverick Vinales. Molto positiva anche la giornata di Franco Morbidelli, Joan Mir e Luca Marini, tutti e tre nella top ten sia con l'asciutto che con il bagnato. Continuano, invece, i problemi per il terzo incomodo iridato, Aleix Espargaro, che anche nella FP2 non ha trovato il bandolo della matassa, chiudendo in 21° posizione. Nessun tempo, invece, per il fratello Pol Espargaro, che domenica scatterà con 3 penalità in griglia per aver ostacolato un altro pilota nel corso delle FP1.

Maybe the confidence is finally coming back! 🤞@FrankyMorbido12 is the rider pushing the pace here in FP2! 🙌#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/82byAdJITG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/10/2022