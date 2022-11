MotoGP Valencia 2022, FP3: Miller super, Bagnaia passa il taglio col brivido!

FP3 COL BRIVIDO Le temperature più basse rendono ostica la qualificazione diretta alla Q2 per tutti quei piloti che oggi hanno dovuto spingere per trovare il tempo, ma alla fine nella sessione decisiva per la compilazione della griglia di partenza del Gran Premio della Comunità Valenciana ci saranno entrambi i protagonisti della lotte all'iride. Fabio Quartararo (Yamaha), non ha avuto grossi problemi a realizzare presto il suo tempo che gli vale la quinta posizione finale nel combinato, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) ha faticato un po' di più, dovendo rientrare ai box a 5 minuti dal termine per cambiare la gomma posteriore e poi tornando in pista ma non riuscendo a fare meglio che nono, comunque sufficiente a evitare il turno supplementare di Q1 nel quale finisce, invece Enea Bastianini (Ducati), solo 12° a fronte del 7° posto di Aleix Espargaro (Aprilia), suo rivale diretto per la terza piazza in classifica.

CHE JACK! E il miglior tempo della mattinata - e della classifica combinata - lo realizza uno che ha ancora qualche piccola chance di finire terzo in classifica, Jack Miller, che con la sua Ducati sembra essere quello più a posto di tutti, realizzando il miglior tempo già a 15 minuti dalla fine e poi ritoccandolo finendo il suo giro (unico tra tutti) sotto i 90 secondi: 1:29.921 per l'australiano, all'ultima uscita questo weekend in tuta rossa, ma sfiora i 90'' netti anche Johann Zarco - a fine sessione senza benzina, riportato ai box da Bagnaia - con il tempo di 1:30.026. Ben anche Brad Binder, terzo con la KTM a poco più di 2 decimi da Miller. Passano alla Q2 diretta anche i ducatisti Luca Marini (4°) e Jorge Martin (8°), ma con il tempo di ieri, così come Marc Marquez, sesto con la sua Honda, e Joan Mir, decimo con la Suzuki. Dovranno passare per la Q2, invece, Alex Rins, tenuto fuori dal suo compagno di team per appena 5 millesimi, poi Miguel Oliveira (13° con la KTM), Franco Morbidelli (14° con la Yamaha) e Maverick Vinales (15° con l'Aprilia). Quest'ultimo è stato tra i tanti caduti nella sessione, come anche Bastianini, Fernandez, Nakagami e, due volte, Marco Bezzecchi, protagonistia a inizio sessione di un bruttissimo volo con la moto in fiamme.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/11/2022