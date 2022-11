Bezzecchi, che spavento! Brutta caduta e moto in fiamme - VIDEO

BEZ, CHE SPAVENTO! Il weekend di Marco Bezzecchi è totalmente in salita. Il pilota romagnolo, dopo due sessioni di libere poco convincenti, è caduto rovinosamente all'inizio della terza, rotolando nella ghiaia e restando fermo a terra un paio di lunghissimi secondi, prima di rialzarsi e scorgere la sua moto in fiamme. Bez si è anche arrabbatio, spintonando un addetto alla pista che stava intervenendo con troppa calma nell'utilizzare l'estintore ed è poi stato trasportato ai box in uno stato di agitazione palese. Tornato in pista, le cose non sono andate meglio per il bravo pilota italiano, che ha prima ostacolato Quartararo in pista (è a rischio di una penalità in griglia o di un long lap penalty in gara) e poi è caduto nuovamente verso la fine della sessione, senza così riuscire a migliorare il tempo di ieri, restando fuori dalla Q2. Ora la palla è in mano ai meccanici della Ducati, che dovranno risistemare almeno una delle due moto numero 72 entro le 13.30, orario delle FP4, e - soprattutto - entro le 14.05, quando inizieranno le qualifiche. Al link che segue e nel tweet pubblicato, trovate il video dell'incidente

#MotoGP FP3 got very heated... literally 🔥



Watch as early red flags come out for @Marco12_B's turn 7 crash 💥#ValenciaGP 🏁 | 🎥https://t.co/igp0wgtYQB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/11/2022