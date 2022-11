MotoGP Valencia 2022, FP1: Quartararo subito in palla, Bagnaia solo 17°

FABIO PARTE IN SESTA La grande sfida è iniziata! Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana Fabio Quartararo ha fatto subito la voce grossa, spingendo sin dal primo metro per chiudere al comando con il tempo di 1:31.399 e collezionando ben 23 giri nei primi 45 minuti. Alle sue spalle ha chiuso Marc Marquez, staccato di 35 millesimi e protagonista di una caduta senza conseguenze nel corso della sessione con la sua Honda. Terzo un ottimo Brad Binder su KTM, che paga 71 millesimi dal pilota francese della Yamaha. E i distacchi su una pista corta e tecnica come il Ricardo Tormo di Cheste non sono stati troppo grandi. In seconda fila virtuale troviamo, per esempio, Jack Miller (Ducati), Alex Rins (Suzuki) e Johann Zarco (Ducati), tutti con ritardi di 1-2 decimi da Quartararo.

PECCO TRANQUILLO Scatta invece con molta calma il weekend di Francesco Bagnaia, che con il suo miglior giro è solo 17° a 6 decimi esatti dal rivale per il titolo. Va però detto che il ducatista ha svolto un lavoro completamente differente da quello del francese: ha provato entrambe le moto e girato con gomme usate senza mai cambiarle, realizzando il suo miglior giro con battistrada consumati nell'ultimo scampolo di sessione. Da segnalare anche i risultati di chi lotta per il terzo posto nel mondiale: Aleix Espargaro ha chiuso nono a 383 millesimi da Quartararo, mentre Enea Bastianini è 14° a 518 millesimi dalla vetta. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Luca Marini (Ducati), 11° a 4 decimi dal miglior tempo, poi 13° Franco Morbidelli (Yamaha), 20° Marco Bezzecchi (Ducati) e 22° Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/11/2022