Moto3 Valencia 2022: settebello Guevara! Che battaglia con Oncu! Foggia 4°

GUEVARA, SETTIMA VITTORIA! Il campionato del mondo della classe Moto3 si chiude con un Gran Premio della Comunità Valenciana poco spettacolare fino all'ultimo giro, ma da ricordare soprattutto grazie alla lotta per la vittoria che si sono giocati il campione del mondo Izan Guevara e il turco Denis Oncu, sotto gli occhi attenti del suo connazionale e campione della Superbike, Toprak Razgatlioglu. Alla fine la sfida la vince Guevara, sudando sette camicie nell'ultimo giro contro un arrembante Oncu che l'ha impegnato a suon di manovre bellissime, fino al sorpasso all'esterno di Izan all'ultimo giro. Il turco, delussissimo dopo il traguardo, è ottimo secondo davanti a Sergio Garcia, terzo in solitaria. Dennis Foggia, quarto e primo del gruppone inseguitore, conferma così la terza piazza iridata alle spalle dei due spagnoli del team GasGas e davanti ad Ayumu Sasaki, quinto in gara e quarto nel mondiale. Oggi a Valencia hanno chiuso nei primi cinque posti, in ordine rimescolato, i primi cinque della classifica iridata finale 2022. Nella top ten anche Fernandez, Munoz, al rookie of the Year Diogo Moreira, Yamanaka e Holgado. A punti anche Andrea Migno, 15° nella sua ultima gara nella categoria, mentre discreto 19° posto per il debuttante Filippo Farioli, dietro anche a Nicola Carraro (16°) ed Elia Bartolini (17°).

LA GARA Non ce n'è per nessuno. Sin dai primissimi giri il campione del mondo Izan Guevara scatta e fa un forcing quasi irresistibile, che porta via con sé altri tre piloti: Oncu, Garcia e Ortola, con Sasaki e Foggia che restano ingolfati nel secondo gruppetto, così come Moreira - che sarebbe potuto essere coi primi se non fosse stato per un long lap penalty ereditato dalle FP1 (caduto in regime di bandiere gialle). Dopo i primi 7-8 giri se ne vanno in due con il solo Oncu capace di tenere la ruota di Guevara. La situazione si è presto cristallizzata nelle posizioni di vertice, mentre sono via via caduti i vari Rossi, Ogden, Furusato. Garcia è riuscito nella fase centrale a staccare Ortola, ritrovandosi solitario in terza posizione. Negli ultimi giri Ortola viene riassorbito dal gruppo inseguitore in cui Sasaki e Foggia si giocano la terza piazza iridata. La caduta di Artigas avvantaggia l'italiano nel tentativo di difendere la terza piazza, ma lo stesso Foggia rompe gli indugi e va a prendersi la quarta piazza superando lui stesso Sasaki. Davanti, con Garcia sicuro del terzo posto, si giocano la vittoria all'ultimo giro Guevara e Oncu. Il turco sferra il suo attacco con una manovra bellissima all'ultima giro, ma Guevara risponde all'ultima curva scegliendo la traiettorie esterna e beffando Oncu, per quella che è la sua settima vittoria stagionale: una sentenza.

VEDI ANCHE

Ordine d'arrivo GP Comunità Valenciana 2022 - Classe Moto3

Classifica finale del Campionato Mondiale Moto3 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Izan GUEVARA GasGas SPA 319 2 Sergio GARCIA GasGas SPA 257 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 246 4 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 238 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 200 6 Jaume MASIA KTM SPA 177 7 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 130 8 Diogo MOREIRA Honda BRA 112 9 Andrea MIGNO Honda ITA 103 10 Daniel HOLGADO KTM SPA 103 11 John MCPHEE Husqvarna GBR 102 12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 94 13 David MUNOZ KTM SPA 93 14 Riccardo ROSSI Honda ITA 87 15 Carlos TATAY CF Moto SPA 87 16 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 83 17 Ivan ORTOLA KTM SPA 73 18 Stefano NEPA KTM ITA 64 19 Kaito TOBA KTM JPN 63 20 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 51 21 Joel KELSO KTM AUS 36 22 Elia BARTOLINI KTM ITA 27 23 Scott OGDEN Honda GBR 21 24 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 11 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 2 28 Syarifuddin AZMAN Honda MAS 0 29 Nicola Fabio CARRARO KTM ITA 0 30 Alberto SURRA Honda ITA 0 31 David SALVADOR Husqvarna SPA 0 32 Ana CARRASCO KTM SPA 0 33 Filippo FARIOLI GasGas ITA 0 34 Vicente PEREZ Honda SPA 0 35 Luca LUNETTA KTM ITA 0 36 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 37 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 38 Jose Antonio RUEDA Honda SPA 0 39 Marc GARCIA KTM SPA 0 40 Harrison VOIGHT Honda AUS 0 41 David ALMANSA KTM SPA 0 42 Alessandro MOROSI KTM ITA 0 43 Maria HERRERA KTM SPA 0 44 David ALONSO GasGas SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/11/2022