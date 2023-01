Yamaha la più veloce... a svelarsi! Ecco il team Monster Energy di Quartararo e Morbidelli

Alle 4.15 nella notte italiana tra il 16 e il 17 gennaio - alle 10 del mattino di Giacarta, in Indonesia - si presenta il primo team MotoGP degli 11 che andranno a comporre la griglia di partenza della classe regina nel 2023, quello del campione del mondo 2021 (e vice del 2022) Fabio Quartararo e del vice iridato del 2020 Franco Morbidelli. La casa giapponese punta al riscatto dopo una stagione 2022 altalenante, nella quale si è vista sfuggire di mano un titolo a causa dell'inefficienza degli sviluppi nella seconda parte dell'anno, quando il talento francese Quartararo ha remato su ogni pista per cercare di arginare la travolgente onda rossa di Bagnaia e della Ducati. Entrambi i piloti sono in cerca di un riscatto, il transalpino vuole rivaleggiare ancora per la corona contro Bagnaia, Marquez & Co., mentre l'italiano avrà bisogno di un avvio di stagione più che convincente se vorrà prolungare il contratto con la casa di Iwata, viste le ultime due annate deludenti. La presentazione del team e della livrea della M1 del team Monster Energy Yamaha MotoGP la potete seguire live sul nostro sito al link qui sotto. Buona visione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/01/2023