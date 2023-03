MotoGP, presentato il team LCR Honda Castrol/Idemitsu di Rins e Nakagami

Con una doppia presentazione sono state svelate le livree delle due moto del team di Lucio Cecchinello che, come accade da qualche anno a questa parte, avranno due title sponsor diversi. La Honda RC213V del neo arrivato Alex Rins sarà quella griffata da Castrol, mentre quella del confermato giapponese Takaaki Nakagami avrà come sponsor Idemitsu. Di seguito trovate i video delle due presentazioni, le parole di tutti i protagonisti e una ricca photogallery dei due bolidi della casa giapponese.

La presentazione del team Honda LCR Castrol

La presentazione del team Honda LCR Idemitsu

Le parole dei protagonisti

La presentazione del team LCR Honda Idemitsu di Takaaki Nakagami

Alex Rins

Il mio sogno è di diventare campione del mondo e sto lavorando molto duramente per raggiungerlo, cercando di tenere tutto sotto controllo. Quella alle porte sarà la mia settima stagione in MotoGP e ogni anno ho sempre imparato qualcosa di nuovo. Ho capito come lavorare sotto pressione rimanendo calmo, soprattutto nel 2022 sento di aver fatto un deciso passo in avanti dal punto di vista mentale. Cosa direi all'Alex di 17 anni fa? Di lavorare duramente, di essere felice e di avere belle persone al proprio fianco, perché quando hai tutto questo puoi farcela. Il mio punto di forza è la costanza, mi sono impegnato sin dal primo giorno studiando e cercando di capire come funziona la moto in pista. Inizio il mio 2023 con grandissima determinazione.

Takaaki Nakagami

Quando nel 2009 sono stato al GP di Motegi e ho incontrato Daijiro Kato mi ha dato i suoi stivali usati, li conservo ancora gelosamente. Ho pensato di voler diventare come lui, è stato sempre il mio primo sogno. Oggi il mio obiettivo è essere competitivo, nel 2023 avremo anche un nuovo format con la sprint race e affrontare 42 gare sarà difficile, ma mi sento pronto a lottare in ognuna di essa insieme al mio team.

Lucio Cecchinello

Tornare a vincere le gare è ovviamente uno dei nostri obiettivi per la nuova stagione, e anche vincerne una nella nuova versione sprint sarebbe fantastico. Le possibilità aumentano perché avremo 21 gare sprint e 21 gare classiche. A volte anche le condizioni meteorologiche possono giocare a nostro favore. Saremo sempre concentrati al fine di ottenere il massimo risultato (Speedweek.com)

