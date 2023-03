MotoGP, segui LIVE la presentazione del team Aprilia Racing di Espargaro e Viñales

Nel 2022, per tutta la prima parte di stagione e per buona parte della seconad, il team Aprilia Racing è stato in lizza per tutti i titoli del mondiale MotoGP grazie alla super stagione di Aleix Espargaro e alla crescita costante di Maverick Viñales. Se il buongiorno si vede dal mattina, e dunque dai test di Sepang, la squadra di Noale è sulla buona strada per essere ancora assoluta protagonista del Motomondiale. Prima di vededrla nuovamente in pista nel weekend a Portimao, segui LIVE la presentazione del team italiano a partire dalle 13 nel video qui sotto. Al termine dell'evento metteremo a disposizione quanto prima la ricca photogallery e tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

Le parole dei protagonisti

Aleix Espargaro

In arrivo dopo le 13.00.

Maverick Viñales

In arrivo dopo le 13.00.

Massimo Rivola

In arrivo dopo le 13.00.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/03/2023