MotoGP, test Sepang: ancora Ducati e Aprilia davanti nel day-2, ma crescono le rivali

Dopo il monologo di ieri, sono ancora le moto italiane, Ducati e Aprilia, protagoniste della seconda giornata di test invernali di MotoGP a Sepang, in Malesia. Stavolta, però, la pioggia scesa nel finale, nell'ultima mezz'ora di test, non ha reso possibile il time attack di molti piloti. Poco male, visto che, in ogni caso, tutti hanno provato cose nuove sulle loro moto e nessuno è andato alla pura ricerca della prestazione cronometrica. Il più veloce di tutti è stato Jorge Martin con la Ducati del team Prima Pramac, titolare di un 1:58.736 di tre decimi più lento del miglior tempo di ieri di Bezzecchi. Nell'ultima mezz'ora di sessione, tra l'altro, lo spagnolo ha forzato su pista bagnata cadendo e procurandosi un'abrasione alla mano. Alle sue spalle c'è Miguel Oliveira con l'Aprilia del team satellite RNF, staccato di un decimo e spiccioli, mentre in terza posizione si affaccia la GasGas - leggasi KTM - di Pol Espargaro, a un decimo e mezzo.

DUCATI PROMETTENTE Risale la classifica anche Fabio Quartararo, che rispetto al tempo di ieri guadagna circa mezzo secondo e si issa in quarta posizione (grazie anche alla nuova carena scanalata della Yamaha), subito davanti al suo rivale numero 1, il campione del mondo Francesco Bagnaia con la Ducati. Sia ''Pecco'', che il suo compagno di team Enea Bastianini (oggi nono a 4 decimi da Martin), sono molto soddisfatti del potenziale della nuova moto. Entrambi ne hanno lodato la potenza (il nuovo motore Ducati, però, è ancora giovane e troppo irruente nell'erogazione) e le potenzialità del nuovo telaio. Insomma, come lo scorso anno, la moto vecchia è ancora complessivamente migliore, ma al limite della prestazione, quella nuova è ancora tutta da scoprire e con margini di miglioramento grandi.

VEDI ANCHE

CARTE NASCOSTE Continuando nella lettura della classifica troviamo l'altra Aprilia di Raul Fernandez, la Ducati di Luca Marini e la Honda di Alex Rins, tutti piloti di team satelliti, mentre alle spalle di Bastianini c'è la KTM di Brad Binder, in decima posizione con il nuovo diffusore che ha il compito di schiacciare a terra il bolide di Mattighofen. Franco Morbidelli è 11° con la Yamaha, davanti al leader di ieri Marco Bezzecchi (Ducati) e a Marc Marquez, che sta ancora lavorando sull'assetto della sua Honda e non vuole svelare le carte (''Se siamo competitivi ve lo dirò a Portimao'', ha affermato l'otto volte campione del mondo). In top 15 ci sono anche le Ducati di Di Giannantonio e Zarco, mentre nei venti troviamo la Honda di Joan Mir, la Ducati di Alex Marquez, l'Aprilia di Maverick Vinales (ieri secondo), la KTM di Jack Miller e l'altra Aprilia ufficiale di Aleix Espargaro. Chiudono la classifica Takaaki Nakagami (Honda), Cal Crutchlow (tester Yamaha) e Augusto Fernandez (GasGas).

I TEMPI DEI TEST INVERNALI MOTOGP DI SEPANG 2023 - DAY 2

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Jorge Martin Ducati 1:58.736 - 17 2 Miguel Oliveira Aprilia 1:58.839 +0.103 52 3 Pol Espargaro GasGas 1:58.881 +0.145 29 4 Fabio Quartararo Yamaha 1:58.897 +0.161 34 5 Francesco Bagnaia Ducati 1:59.067 +0.331 35 6 Raul Fernandez Aprilia 1:59.112 +0.376 35 7 Luca Marini Ducati 1:59.118 +0.382 50 8 Alex Rins Honda 1:59.163 +0.427 28 9 Enea Bastianini Ducati 1:59.194 +0.458 32 10 Brad Binder KTM 1:59.230 +0.494 30 11 Franco Morbidelli Yamaha 1:59.289 +0.553 44 12 Marco Bezzecchi Ducati 1:59.361 +0.625 31 13 Marc Marquez Honda 1:59.450 +0.714 36 14 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:59.502 +0.766 40 15 Johann Zarco Ducati 1:59.503 +0.767 36 16 Joan Mir Honda 1:59.632 +0.896 36 17 Alex Marquez Ducati 1:59.747 +1.011 36 18 Maverick Vi ñ ales Aprilia 1:59.770 +1.034 35 19 Jack Miller KTM 1:59.859 +1.123 47 20 Aleix Espargaro Aprilia 2:00.017 +1.281 26 21 Takaaki Nakagami Honda 2:00.223 +1.487 32 22 Cal Crutchlow Yamaha 2:00.354 +1.618 41 23 Augusto Fernandez GasGas 2:00.732 +1.996 32 NC Katsuyuki Nakasuga Honda - - - NC Stefan Bradl Honda - - -

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/02/2023