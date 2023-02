MotoGP, test Sepang: Ducati e Aprilia partono con il piede giusto, Bezzecchi al top

Se il buongiorno si vede dal mattino, a Borgo Panigale e a Noale si può guardare con ottimismo alla stagione alle porte. Dopo il miglior tempo di Michele Pirro negli shakedown test di inizio settimana, si è svolto oggi il primo giorno di test ufficiali riservato a tutti i team e i piloti iscritti al mondiale MotoGP 2023 e davanti a tutti nella cronotabella hanno chiuso ben nove moto italiane: sette Ducati e due Aprilia. Un dato che fa ben sperare soprattutto perché figlio di aggiornamenti che sembrano funzionare da subito e convincere i piloti. E allora splende di una luce particolre l'1'58''470 con cui Marco Bezzecchi si è preso nel finale il miglior tempo di giornata, un time attack in piena regola con cui il rookie of the year 2022 del team di Valentino Rossi si è fermato a circa 7 decimi dal tempo della pole del GP dello scorso anno siglata da Jorge Martin. E proprio il pilota spagnolo è uno dei tanti ducatisti al vertice di questa giornata, con il quarto tempo (a meno di 3 decimi dal Bez), preceduto e seguito dalle Ducati ufficiali di Enea Bastianini e del campione del mondo ''Pecco'' Bagnaia. In seconda posizione, invece, c'è l'Aprilia di un Maverick Vinales a 130 millesimi dalla vetta, con lo spagnolo felice di una moto su cui ha speso belle parole anche Aleix Espargaro, sesto di giornata. Alle loro spalle ancora Ducati con Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, tutti raccolti in poco più di mezzo secondo dal primo!

I BIG INSEGUIONO E non finiscono qui le belle notizie per l'Italia, visto che in decima posizione chiude la top ten la Yamaha di Franco Morbidelli, un piccolissimo segnale positivo per un pilota che nelle ultime due stagioni sembrava aver smarrito la via, e che oggi ha preceduto di tre decimi il primo dei grandi rivali della coppia Ducati Bagnaia-Bastianini per il titolo, ossia Fabio Quartararo, undicesimo. Le moto dei due, però, hanno fatto discutere per una soluzione aerodinamica considerata un po' troppo estrema. Le alette anteriori della Yamaha M1, infatti, sembrano essere tornate all'antico, un po' troppo simili a quelle che furono bandite qualche anno fa e ''inscatolate'' nel musetto poiché considerate pericolose. Resta, infatti, solo una piccola appendice laterale a mantenere la feritoia richiesta dal regolamento, e vedremo cosa deciderà la GP Commission circa la regolarità di tale aggiornamento. Al di là di questo, alle spalle dei due piloti di Iwata la classifica prosegue con la prima delle Honda, quella di Marc Marquez, che oggi ha lavorato su una moltitudine di moto e non ha certo ricercato la prestazione cronometrica. 13° Luca Marini con l'ultima delle Ducati presenti, distante 999 millesimi dal compagno, mentre alle sue spalle ci sono le due Aprilia del team satellite RNF guidate da Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Retrovie anche per la KTM con Jack Miller che è subito stato il migliore della pattuglia austriaca con il 16° tempo, davanti alle Honda dei due ex suzukisti Joan Mir e Alex Rins. Chiudono la top 20 le due GasGas (KTM ri-brandizzate) di Augusto Fernandez e Pol Espargaro. In fondo alla classifica, poi, ci sono Brad Binder (KTM) e Taka Nakagami (Honda), oltre ai tester Honda Nakasuga e Bradl.

I TEMPI DEI TEST INVERNALI MOTOGP DI SEPANG 2023 - DAY 1

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Marco Bezzecchi Ducati 1:58.470 - 55 2 Maverick Vi ñ ales Aprilia 1:58.600 +0.130 67 3 Enea Bastianini Ducati 1:58.732 +0.262 54 4 Jorge Martin Ducati 1:58.737 +0.267 67 5 Francesco Bagnaia Ducati 1:58.857 +0.387 58 6 Aleix Espargaro Aprilia 1:58.941 +0.471 49 7 Johann Zarco Ducati 1:58.966 +0.496 56 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:59.021 +0.551 47 9 Alex Marquez Ducati 1:59.036 +0.566 53 10 Franco Morbidelli Yamaha 1:59.118 +0.648 59 11 Fabio Quartararo Yamaha 1:59.422 +0.952 58 12 Marc Marquez Honda 1:59.424 +0.954 58 13 Luca Marini Ducati 1:59.469 +0.999 50 14 Miguel Oliveira Aprilia 1:59.730 +1.260 50 15 Raul Fernandez Aprilia 1:59.813 +1.343 54 16 Jack Miller KTM 1:59.826 +1.356 53 17 Joan Mir Honda 1:59.832 +1.362 53 18 Alex Rins Honda 1:59.963 +1.493 66 19 Augusto Fernandez GasGas 2:00.027 +1.557 58 20 Pol Espargaro GasGas 2:00.078 +1.608 58 21 Brad Binder KTM 2:00.085 +1.615 60 22 Takaaki Nakagami Honda 2:01.204 +2.734 49 23 Katsuyuki Nakasuga Honda 2:01.239 +2.769 58 24 Stefan Bradl Honda 2:03.501 +5.031 3 NC Cal Crutchlow Yamaha - - -

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/02/2023