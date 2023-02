MotoGP, test Shakedown Sepang: Crutchlow davanti anche nel day-2

Prima che sulla stessa pista scendano tutti i protagonisti della MotoGP da venerdì 10 a domenica 12 febbraio, Sepang ospita tre giorni di test riservati ai soli piloti collaudatori e all'unico rookie del mondiale 2023, Augusto Fernandez su GasGas. Per la Ducati presente il poliedrico Michele Pirro, per la KTM il veterano Dani Pedrosa e il neo-arrivato Jonas Folger, per la Yamaha l'estroso britannico Cal Crutchlow, per la Honda il rodato Stefan Bradl e per l'Aprilia il sempre pronto Lorenzo Savadori.

Shakedown Test Sepang

Day-3

Day-2 - Crutchlow ancora davanti, ma la pioggia rovina la giornata

Day-1 - Crutchlow il più veloce, ma Pedrosa...

Day-2 - Crutchlow ancora davanti, ma la pioggia rovina la giornata

Nella seconda giornata di test a Sepang è stata la pioggia a fare da protagonista, scesa incessantemente per quasi tutto il giorno. Verso sera il maltempo ha dato un po' tregua e i team hanno potuto mettersi all'opera, ma la pista ha fatto fatica ad asciugarsi. Senza troppo valore, dunque, i riscontri cronometrici, che hanno visto primeggiare nuovamente Cal Crutchlow. Il tester Yamaha è stato tra i pochi a girare con pista asciutta e ha preceduto Michele Pirro (Ducati), Augusto Fernandez (GasGas) e Lorenzo Savadori (Aprilia). Anche oggi Dani Pedrosa (KTM) ha corso con il trasponder disattivato, svelando un 2'02:807 nei minuti finali di sessione, al terzo posto ufficioso. Il lavoro di sviluppo è stato dunque frenato dalla pioggia, ma è proseguito ad handicap, soprattutto nell'ultima ora e mezza.

VEDI ANCHE

I TEMPI DEL DAY 2 DI SEPANG

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Cal Crutchlow Yamaha 3 2:02.079 - 22 2 Michele Pirro Ducati 1 2:02.598 +0.519 33 3 Augusto Fernandez GasGas 1 2:02.770 +0.691 7 4 Lorenzo Savadori Aprilia C 2:02.948 +0.869 21 5 Jonas Folger KTM 2 2:04.125 +2.046 23 6 Michele Pirro Ducati 3 2:06.884 +4.805 7 7 Lorenzo Savadori Aprilia A 2:07.457 +5.378 17 8 Augusto Fernandez GasGas 2 2:12.255 +10.176 19 9 Stefan Bradl Honda 1 2:13.419 +11.340 27 10 Cal Crutchlow Yamaha 2 2:13.745 +11.666 16 11 Cal Crutchlow Yamaha 1 2:14.017 +11.938 5 12 Lorenzo Savadori Aprilia B 2:19.951 +17.872 7 13 Jonas Folger KTM 1 2:26.188 +24.109 2

Day-1 - Crutchlow il più veloce, ma Pedrosa...

Il primo giorno di test a Sepang si è chiuso con il miglior tempo fatto segnare dal tester Yamaha, Cal Crutchlow. Il britannico ha chiuso in testa in 2:01.146 ma non è stata la ricerca della prestazione la sua priorità - come per tutti d'altronde - visto che ha provato tre moto diverse, due con specifiche 2023 e una con quelle 2022 per le prove comparative, soprattutto del nuovo motore. Il secondo tempo è stato quello del rookie Augusto Fernandez, che si è fermato a 185 millesimi dalla vetta, facendo conoscenza con la GasGas (leggasi KTM). E a proposito di KTM, il tester Dani Pedrosa ha corso senza transponder, facendo segnare un tempo non ufficiale migliore di circa 7 decimi rispetto a quello di Crutchlow. Sempre per la casa austriaca ha debuttato nel ruolo di tester anche il tedesco Jonas Folger che ha chiuso in coda, mentre se il terzo posto è stato ancora appannaggio di Crutchlow con la prima moto, al quarto si è fermato Stefan Bradl con la Honda, davanti all'Aprilia di Lorenzo Savadori che ha chiuso in anticipo la giornata a causa di un problema tecnico. Infine la Ducati, con Michele Pirro titolare del settimo tempo a circa un secondo dal leader e impegnato tutto il giorno a valutare la nuova carena della Desmosedici GP23.

I TEMPI DEL DAY 1 DI SEPANG

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Cal Crutchlow Yamaha 2 2:01.146 - 12 2 Augusto Fernandez GasGas 1 2:01.331 +0.185 28 3 Cal Crutchlow Yamaha 1 2:01.573 +0.427 13 4 Stefan Bradl Honda 2 2:01.605 +0.459 20 5 Lorenzo Savadori Aprilia D 2:01.646 +0.500 7 6 Cal Crutchlow Yamaha 3 2:01.947 +0.801 14 7 Michele Pirro Ducati 1 2:02.115 +0.969 29 8 Stefan Bradl Honda 1 2:02.215 +1.069 37 9 Augusto Fernandez GasGas 2 2:02.477 +1.331 6 10 Lorenzo Savadori Aprilia C 2:02.846 +1.700 22 11 Lorenzo Savadori Aprilia G 2:02.939 +1.793 9 12 Jonas Folger KTM 2 2:03.686 +2.540 6 13 Jonas Folger KTM 1 2:04.655 +3.509 6 14 Michele Pirro Ducati 2 2:12.940 +11.794 17 15 Lorenzo Savadori Aprilia A 2:19.140 +17.994 5

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/02/2023