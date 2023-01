MotoGP, quanto guadagnano i campioni delle due ruote?

Abbiamo messo in fila i 24 piloti che hanno corso in MotoGP nel 2022, vediamo chi ha guadagnato di più e chi di meno nella passata stagione

La MotoGP non è tra gli sport più remunerativi al mondo, anzi, ma se diamo un'occhiata agli stipendi dei più forti campioni delle due ruote, scopriamo che non hanno nulla da invidiare a quelli - per esempio dei calciatori (è lunga, invece la strada per arrivare ai divi di basket, golf, baseball e football americano). Il più pagato di tutti è facile da immaginare chi sia, ma noi partiamo dal fondo per arrivare gradualmente al suo nome, e intanto scopriamo chi sono i ''Paperini'' della MotoGP per arrivare al Paperone per eccellenza.

20° Darryn Binder, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Remy Gardner - 250 mila euro.

I quattro rookie della MotoGP 2022 hanno guadagnato un quarto di milione a testa. Nella prossima stagione le cose saranno diverse, soprattutto per il rookie of the year Bezzecchi, che vedrà un ritocco verso l'alto dei suoi gadagni, e per Raul Fernandez, che in Aprilia guadagnerà anch'esso un po' di più. Binder e Gardner, invece, non correranno più in MotoGP (così come Dovizioso, che ha appeso il casco al chiodo in anticipo nel corso della stagione). Al loro posto, con un team in meno in griglia, arriverà Augusto Fernandez, che avrà uno stipendio simile a quello dei rookie 2022.

MotoGP Australia 2022, Phillip Island, Marco Bezzecchi (Ducati) Rookie of the year

19° Luca Marini - 300 mila euro

Lo stipendio glielo paga il fratello, ed è passato dai 250 mila euro del 2021 ai 300 mila del 2022. Dai Vale, sgancia qualche soldo in più per questo che ha dimostrato di essere un gran bel pilota, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione.

MotoGP 2022: Uccio Salucci e Luca Marini (Mooney VR46 Ducati)

17° Enea Bastianini - 375 mila euro

Un bel salto in avanti per Enea Bastianini quello che avverrà nel 2023, visto che il pilota ufficiale Ducati passerà dai 375 mila euro presi con il team Gresini Racing al 2,3 milioni che guadagnerà con il team Lenovo.

La presentazione del Ducati Lenovo Team di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini

17° Fabio Di Giannantonio - 375 mila euro

Il contratto dei due piloti del team Gresini nel 2022 è stato il medesimo: 375 mila euro a testa. La differenza è che Fabio proseguirà con il suo team anche nel 2023.

MotoGP 2023: Alex Marquez

15° Brad Binder - 500 mila euro

Uno degli stipendi più bassi in assoluto in relazione alla qualità del pilota. Brad, che ha rinnovato per tre anni con KTM fino al 2024, incassa solo 500 mila euro l'anno.

MotoGP: Brad Binder (KTM)

15° Takaaki Nakagami - 500 mila euro

Il pilota originario di Chiba ha guadagnato nel 2022 esattamente quanto prenderà nel 2023: 500 mila euro per continuare a correre nel team di Lucio Cecchinello.

MotoGP: il rinnovo di Nakagami

14° Miguel Oliveira - 625 mila euro

Con il passaggio ad Aprilia vedrà il suo stipendio crescere oltre il milione di euro. Intanto, però, da KTM il portoghese incassava poco più di 600 mila euro l'anno.

MotoGP 2022: Miguel Oliveira (KTM)

13° Aleix Espargaro - 765 mila euro

Le leggi del mercato non sono sempre eque. Provate a dirlo ad Aleix Espargaro, che nella sontuosa stagione 2022 ha guadagnato una ''miseria'' rispetto al compagno Vinales, che ha surclassato in pista. Fortunatamente, nel prossimo biennio 2023-24 lo spagnolo guadagnerà ben di più: 2 milioni l'anno

Aleix Espargarò (Aprilia Racing) al Mugello 2022

11° Jorge Martin - 1 milione di euro

Il suo contatto è già stato ritoccato verso l'alto dal team Pramac, con cui nel 2023 è intenzionato a fare la storia. Intanto, nel 2022, il giovane iberico ha incassato un milione di euro dalla Ducati.

MotoGP Emilia Romagna 2021, Misano Adriatico: Jorge Martin (Ducati)

11° Alex Marquez 1 milione di euro

Certo, non guaagnerà gli stessi soldi del fratello, ma il passaggio in Ducati ha rappresentato uno step in avanti (ancora non sappiamo bene di quanto) rispetto al milione guadagnato nel 2022.

MotoGP 2023: Alex Marquez

10° Johann Zarco - 2 milioni di euro

Il pilota francese del team Ducati Pramac ha guadagnato nel 2022 2 milioni di euro, che è la cifra - eventuali bonus a parte - che guadagnerà anche nel 2023.

7° Franco Morbidelli - 3 milioni di euro

Il suo contratto è in scadenza quest'anno, e dovrà partire subito forte per poterlo rinnovare o per trovare un'altra moto all'altezza delle sue potenzialità. Il Morbido dalla casa di Iwata prende circa 3 milioni l'anno.

La presentazione del team Monster Energy Yamaha MotoGP 2023 di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli

7° Alex Rins - 3 milioni di euro

Con il passaggio da Suzuki a Honda, seppur nel team satellite LCR, il contratto di Alex dovrebbe rimanere invariato e restare sui 3 milioni di euro l'anno.

7° Jack Miller - 3 milioni di euro

Il prossimo anno il pilota australiano sarà alla corte della KTM e non si conoscono ancora i dettagli del contratto, ma nel 2022 tra i 2,5 milioni di ingaggio e qualche bonus è arrivato a guadagnare 3 milioni netti.

MotoGP Thailandia 2022, Buriram: Jack Miller (Ducati)

6° Pol Espargaro - 3,5 milioni di euro

In Honda il pilota spagnolo ha guadagnato 3,5 milioni di euro, ma con il passaggio al team GasGas il suo stipendio sarà un po' inferiore.

Pol Espargaro (Honda Repsol 2022)

5° Francesco Bagnaia - 3,9 milioni di euro

La vittoria del titolo mondiale ha significato per ''Pecco'' Bagnaia anche un'ingente incremento dello stipendio, che passerà dai 3,9 milioni di 2021 e 2022 ai 5,5 milioni del biennio successivo. Il suo contratto con la Ducati scade a fine 2024, e un altro titolo potrebbe portare ad altri ritocchi verso l'alto.

Francesco Bagnaia (Ducati)

3° Fabio Quartararo - 5,5 milioni di euro

Il francese campione del mondo del 2021 e vice-iridato lo scorso anno, ha uno stipendio base di poco superiore ai 5 milioni di euro. Per la precisione rispetto ai 5,5 milioni guadagnati nel 2021 e nel 2022, nel 2023 e nel 2024 Fabio guadagnerà 5,3 milioni di euro.

MotoGP Catalunya 2022, Fabio Quartararo (Yamaha)

3° Joan Mir - 5,5 milioni di euro

Dal 2023 sul podio dei più ricchi della MotoGP sale anche Joan Mir, campione del mondo con la Suzuki nel 2020. Grazie a quel titolo il suo ingaggio è arrivato a 5,5 milioni nelle stagioni 2021 e 2022. Con il passaggio alla Honda, crescerà di un altro mezzo milione, toccando i 6 tondi tondi.

Joan Mir (Repsol Honda Team)

2° Maverick Viñales - 10 milioni di euro

Passando dalla Yamaha all'Aprilia nel corso del 2021, l'iberico ha mantenuto il suo ingaggo e, anzi, nel 2023, al secondo anno a Noale, questo è salito dai 9 ai 10 milioni annui.

Maverick Vinales (Aprilia Racing) al Mugello 2022

1° Marc Marquez - 14 milioni di euro

L'ultima volta che il campione spagnolo ha apposto la sua firma su un contratto era il 2020, è il quadriennale con cui la Honda gli assicurava 100 milioni divisi equamente tra le stagioni 2021, 2022, 2023 e 2024. L'infortunio e la scarsa attività in pista, hanno fatto scendere il suo ingaggio per il 2022 a 14 milioni.

Marc Marquez a Jerez de la Frontera nel 2022, sul luogo dell'incidente di due anni prima

