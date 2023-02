Ecco come cambia la MotoGP con le Sprint Race! Tutti gli orari dei weekend 2023

Le gare sprint saranno la grande rivoluzione della MotoGP 2023. I weekend raddoppiano, ci saranno tanti più punti in palio (12 per il vincitore della sprint, 9 per il secondo, 7 per il terzo e via scorrendo fino al nono che prenderà un punto) e un terzo in più di km da percorrere (le gare brevi saranno, infatti, di circa metà lunghezza rispetto a quelle domenicali). Ma questo come influirà sulla normale programmazione del weekend? Tra prove libere ridotte e qualche piccola abitudine da cambiare, ecco come sarà il nuovo format dei weekend del Motomondiale, che nel 2023 saranno ben 21!

Venerdì

Il venerdì sarà dedicato alle prove e coinvolgerà due sessioni, per la MotoGP. La prima alle ore 10:45, di 45 minuti, la seconda estesa a 60 minuti, alle 15:00. I tempi combinati delle due sessioni determineranno i partecipanti diretti alle qualifiche Q1 e Q2 della MotoGP. Non si chiameranno più prove libere.

La Moto2 conterà su due sessioni da 40 minuti. La Moto3 su due sessioni da 35 minuti. Saranno tutte valide per la classifica combinata dei tempi. Per le due classi si terrà però anche conto della sessione del sabato mattina, la terza.

Sabato

Per la MotoGP una sessione di prove libere di 30 minuti, simile alla precedente FP4, poi le qualifiche: la Q1 alle ore 10:50, la Q2 alle 11:15. Al termine, un nuovo show porterà i piloti su un inedito palco per alcune interviste dal vivo di fronte ai fan.

Le gare sprint avranno una propria identità. La procedura di partenza sarà ridotta a 15 minuti. Il via, poi, alle 15:00. Il podio avrà luogo in un luogo diverso, variabile a seconda del Gran Premio, per portare i festeggiamenti più vicini al pubblico.

Alle 16:15 si terrà una conferenza stampa con i primi tre classificati della gara sprint, il poleman e il leader del campionato. Prima della gara sprint, la Moto2 e la Moto3 avranno a disposizione una sessione di 30 minuti, di mattina. I tempi combinati delle tre sessioni determineranno i partecipanti diretti alla Q1 e alla Q2.

Domenica

Non sono previsti warm up per Moto2 e Moto3. Sarà quindi la MotoGP ad aprire e chiudere il giorno del Gran Premio. Alle 9:45 una sessione di riscaldamento di 10 minuti, prima di una parata dei piloti MotoGP prevista alle 10 di fronte alle tribune gremite. I piloti faranno un giro di pista e un paio di soste ai box prima di tornare alla Hero Walk per un ulteriore contatto con gli appassionati.

Alle 11 la gara della Moto3, alle 12:15 la Moto2, leggermente anticipata. La gara del Gran Premio della MotoGP inizierà alle 14, con il tradizionale podio alle 15. L’ordine Moto3 - Moto2 - MotoGP sarà mantenuto per tutta la stagione. La gara del Gran Premio della MotoGP sarà l'ultima, di domenica. In molti circuiti i tifosi avranno la possibilità di vedere da vicino il podio e partecipare ai festeggiamenti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/02/2023