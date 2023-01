Si presenta il team Gresini Racing di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio - DIRETTA VIDEO

Si è presentato questa mattina il team Gresini Racing che quest'anno in MotoGP schiera Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio

Dopo il team Monster Energy Yamaha, oggi si è presentato al pubblico il team Gresini Racing. In MotoGP, sulle Ducati GP22 affidate alla scuderia italiana, quest'anno gareggeranno il confermato Fabio Di Giannantonio e il nuovo arrivato Alex Marquez. La livrea, degli stessi colori del 2022 ma con maggiori inserti rossi a ricordare il legame con la casa di Borgo Panigale, è stata disegnata dal designer Aldo Drudi. Il team Gresini Racing prosegue nel suo impegno anche nelle altre categorie del MotoMondiale: in Moto2 schiera Jeremy Alcoba e Filip Salc, in MotoE gli italiani Matteo Ferrari e Alessio Finello.

Potete rivivere la presentazione del team Gresini Racing nel video qua sotto:

VEDI ANCHE

GRESINI RACING TEAM LAUNCH 🚀 MotoE, Moto2 and MotoGP GRESINI Team Presentation 2023 #GresiniRacing #GresiniFamily Pubblicato da Gresini Racing su Venerdì 20 gennaio 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/01/2023