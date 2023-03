MotoGP, presentato l'ultimo team in griglia, il CryptoData RNF Aprilia di Razlan Razali

E ora sono tutti. Con la presentazione del CryptoData RNF MotoGP Team - la squadra di Razlan Razali un tempo nota come Petronas, passata quest'anno ad Aprilia dopo tre anni di Yamaha - si sono tolti i veli tutti e undici i team iscritti al campionato del mondo 2023 della classe MotoGP, che prenderà il via questo fine settimana da Portimao con il GP del Portogallo. Il giovane team malese ha già potuto annoverare fior di piloti al suo occhiello, come Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso e la qualità non passa di moda in casa Razali visto che il passaggio dalla casa giapponese a quella italiana ha portato in dote due bei talenti, rispondenti ai nomi di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. La coppia iberica sarà in sella a alla RS-GP con una colorazione totalmente inedita, svelata oggi dai due piloti e dal team principal Razali. Di seguito trovate il video completo della presentazione, la ricca photogallery e tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

Le parole dei protagonisti

Miguel Oliveira

Mi piace la mia nuova moto, e poi con questi colori, non vedo l'ora di correre la prima gara e sarà proprio sul mio circuito di casa che debutterò sull'Aprilia RS-GP. Nel 2023 affronterò una nuova sfida, spero che riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. La moto ha un grande potenziale e sono sicuro che insieme al team potremo adattarla al meglio al mio stile di guida per essere sempre più veloci e competitivi.

Raul Fernandez

Sono arrivato nel team RNF MotoGP con la mente sgombra: sono molto felice di essere approdato in questo team e cercherò di tornare a divertirmi in sella alla moto. Il mio obiettivo principale quest'anno è di tornare ad avere il sorriso sulle labbra: con l'Aprilia RS-GP abbiamo una bella moto, i ragazzi a Noale hanno fatto un ottimo lavoro e sono davvero contento anche di quanto siamo riusciti a fare nei test di Sepang e Portimao

Razlan Razali

Sono entusiasta di iniziare la nuova stagione con questo spirito rinnovato e con questi nuovi colori: siamo concentrati nel portare il nostro modo dinelle corse, con una cultura di squadra che enfatizza eccellenza, determinazione e passione. Crediamo che con i nostri partner siamo ben posizionati per lasciare il segno.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/03/2023