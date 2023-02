Presentato il Team Honda Repsol 2023: Marquez per il riscatto, Mir per la sorpresa

Reduce dalla peggiore stagione della sua storia, il Team Honda Repsol non può far altro che riscattarsi in questo 2023 alle porte, e gli elementi ci sono tutti: Marc Marquez è tornato in forma, e non può non essere inserito nella rosa dei pretendenti al titolo. Con lui vuole esserci anche Joan Mir, uno che un campionato del mondo l'ha già vinto nel 2020 ma che avrà forse bisogno di qualche mese in più per fare amicizia con la scorbutica RC213V, tutt'altra storia rispetto al suo vecchio ''violino'' Suzuki. La buona notizia è che dalla sua vecchia casa è arrivato anche Ken Kawauchi, il tecnico principale dietro al suo titolo iridato, l'uomo che può far tornare la Honda competitiva ai massimi livelli, fornendo alla coppia spagnola lo strumento adatto per far breccia nel muro Ducati. Di seguito

Le parole dei protagonisti

Marc Marquez

Anche quest'anno la moto ha un bell'aspetto! Non vedo davvero l'ora di correre di nuovo con i colori del Repsol Honda Team ai test in Portogallo. È fantastico essere qui con tutta la famiglia Repsol che è stata con me e la squadra per così tanto tempo. Sarà un test importante a Portimao, perché abbiamo del lavoro da fare, ma gli ingegneri hanno lavorato sodo in Giappone. Sono ansioso di continuare a lavorare e di iniziare questa stagione, mi sento in forma e pronto per correre.

Joan Mir

È incredibile indossare per la prima volta i colori del Repsol Honda Team e sfoggiare l'ultima versione della Honda RC213V. È un vero onore entrare a far parte di questo team iconico e il mio obiettivo è fornire i migliori risultati possibili, cosa ci si aspetta quando si entra a far parte di un team come questo. Abbiamo già fatto buoni progressi a Sepang e abbiamo ancora tempo per prepararci in Portogallo, continuiamo a lavorare e continuiamo a migliorare

Tetsuhiro Kuwata

Arriviamo alla stagione 2023 dopo alcuni anni impegnativi, ma non abbiamo perso il nostro spirito o la nostra spinta. Honda ha vinto 25 Campionati Mondiali di Classe Premier, inclusi 24 Campionati Costruttori e sappiamo di cosa siamo capaci come azienda e come costruttore. La competizione in MotoGP è più serrata che mai, ma stiamo continuando a lavorare al massimo per dare ai nostri piloti ciò di cui hanno bisogno. È un piacere essere di nuovo con i nostri partner di Repsol per svelare i nostri nuovi colori per una nuova stagione, un'altra bellissima moto del Repsol Honda Team. Quest'anno abbiamo due grandi piloti a guidarci, la storia ei successi di Marc Marquez con noi non hanno bisogno di spiegazioni. Ci ha portato alcuni dei punti più brillanti della nostra storia e siamo lieti che sia tornato in piena forma. Dall'altra parte del box c'è Joan Mir, che è già stato due volte campione del mondo a 25 anni e ha una comprovata esperienza nell'adattarsi rapidamente alle nuove situazioni. Spero di vederli entrambi raggiungere il successo di cui noi di Honda HRC sappiamo di essere capaci quest'anno

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/02/2023