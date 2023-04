Come frena una MotoGP a Termas? I segreti del GP Argentina 2023 con Brembo

ARGENTINA, SECONDA TAPPA Dopo l'intenso weekend del Gran Premio del Portogallo, la MotoGP riparte dall'Argentina, su una pista dove si rinnoverà la sfida tutta italiana tra i piloti della Ducati e quelli dell'Aprilia, usciti vincitori la scorsa stagione con Aleix Espargaro. Sul circuito argentino, come sempre, tanti outsider, e cos'hanno in comune tutti loro? Facile, i sistemi frenanti che utilizzeranno nell'arco di tutta la stagione sono firmati dalla Brembo, l'azienda italiana leader nel settore e che rifornisce tutti e 11 i team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità di Termas de Rio Hondo, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del circuito argentino. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI TERMAS DE RIO HONDO

Sette giorni dopo il Portogallo, la MotoGP lascia l’Europa per trasferirsi in Argentina. Per l’ottava volta si correrà a Termas de Rio Hondo, cittadina situata sulle rive del fiume Dulce, nel nordovest del Paese. Complice il terreno argilloso che circonda i tracciato, l’Autódromo de Termas de Rio Hondo è caratterizzato da una pista sporchissima. Secondo i tecnici Brembo questo circuito rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà 3. L’impianto è caratterizzato da un museo in cui è esposta una Benetton B196 che nel 1996 conquistò 10 podi in Formula 1, anche grazie ai freni Brembo.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 30%

: 30% Lunghezza circuito 4.806 metri

4.806 metri Numero di giri : 25

: 25 Numero di frenate : 8

: 8 Le tre curve più impegnative: curva 5, curva 1 e curva 7

Termas de Rio Hondo è il principale centro termale del Paese, grazie alla sorgente mineralizzata da 12 km, da cui sgorgano vari tipi di acqua, con temperature che variano dai 30 agli 85 gradi centigradi. Per l’uomo sono valori enormi, ma non per il fluido freni Brembo HTC64 che è contraddistinto da altissima resistenza alle alte temperature ambientali. Il suo punto di ebollizione a secco è addirittura di 335°C, di oltre una ventina di gradi superiore alla concorrenza, a dimostrazione dell’enorme sforzo compiuto dai ricercatori Brembo per fornire le migliori prestazioni in qualsiasi condizioni di gara. Ciò impedisce la formazione di bolle di vapore dovute all’ebollizione del liquido frenante, garantendo sempre la massima efficienza frenante.

In 8 delle 14 curve di Termas de Rio Hondo i piloti della MotoGP utilizzano i freni per un totale di 29 secondi al giro, equivalenti al 30 per cento della gara. Il valore discende però da due metà del tracciato che sono molto differenti: nelle prime 7 curve della pista argentina i freni sono azionati per oltre 19 secondi, nelle successive 7 per appena 10 secondi. Tutte le decelerazioni più dure e più lunghe in termini temporali e spaziali sono infatti racchiuse nelle prime 7 curve. Alle curve 9, 11 e 12, la perdita di velocità è inferiore ai 100 km/h e la pressione del liquido freno non raggiunge i 9 bar. Sommando tutte le forze esercitate dal via fino all’arrivo sulla leva del freno Brembo da ciascun pilota si arriva a 7,8 quintali.

Delle 8 frenate dell’Autódromo de Termas de Rio Hondo 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà e le 2 restanti sono light. La curva 5 è la più difficile da affrontare perché è preceduta da un rettilineo di 1.076 metri che permette alle MotoGP di raggiungere i 333 km/h: il tornante obbliga i piloti a scendere a 71 km/h facendo ricorso ai freni per 6 secondi con un carico sulla leva della pompa freno Brembo di 5,7 kg.

E nei videogiochi?

Per affrontare in maniera impeccabile la Curva 5 di Termas de Rio Hondo nel videogioco MotoGP bisogna iniziare a frenare al passaggio sotto il cartellone pubblicitario sopraelevato. Si levano 4 marce e una volta raggiunti i 140 km/h si piega all’interno ma restando sempre ben lontani dal cordolo. Soltanto nella fase finale della curva ci si può avvicinare mentre si torna ad aprire il gas.

In copertina il video della frenata più impegnativa del circuito di Termas de Rio Hondo

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/03/2023