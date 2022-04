Disavventura per Leclerc a Viareggio: rubato l'orologio prezioso

RAPINATO TRA I FAN Pasquetta dal finale amaro per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, leader del Mondiale 2022 di F1, si trovata intorno alle ore 23 in via Salvatori in Darsena, a Viareggio. Fermato da un paio di presunti fan in cerca di un selfie, al monegasco è stato sfilato dal polso (secondo la prima ricostruzione dei fatti) il prezioso orologio che indossava, un modello di marca Rolex il cui valore è di alcune centinaia di migliaia di euro. Il ferrarista si è accorto subito del furto, ma i ladri si erano già dileguati. Le indagini dei Carabinieri sono in corso, i due responsabili sarebbero due esperti malviventi specializzati in questo genere di rapine dove uno distrae la vittima e l'altro è in grado di prendere rapidamente la refurtiva.

LA DENUNCIA DEL PERSONAL TRAINER In precedenza, Leclerc si era già intrattenuto con i tifosi in via Coppino. Il pilota della Ferrari si trovava a Viareggio in compagnia del suo personal trainer Andrea Ferrari. Proprio quest'ultimo nel corso della mattinata di oggi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, taggando il Comune di Viareggio e nella quale ha scritto polemicamente: ''Sono mesi che via Salvatori è completamente al buio. Sono mesi che facciamo segnalazione di questo. Bene, ieri sera in via Salvatori ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico...''.

GIA' AL LAVORO Nessun commento invece da parte di Leclerc, che questa mattina ha invece postato una storia facendo vedere di intendere di essere al lavoro all'interno del simulatore della Ferrari a Maranello. Domenica si corre a Imola l'atteso GP Emilia Romagna, neanche questa disavventura può distrarre il leader della classifica generale.

