In abitacolo con Leclerc: il significato dei dati sul display del volante

UN VOLANTE RICCO DI INFORMAZIONI L'introduzione della nuova helmet cam ad ogni gran premio della stagione 2022 di F1 ha permesso al grande pubblico di immedesimarsi ancora di più in quanto stanno vivendo i piloti calati nello stretto abitacolo delle monoposto. Nel corso del weekend del GP Arabia Saudita sono state spesso mandate in onda le immagini riprese dalla telecamerina inserita nel volante di Charles Leclerc, la quale ha mostrato l'enorme quantità di dati che vengono trasmessi al pilota attraverso il display inserito nel volante della Ferrari. Alcuni sono di facile interpretazione anche per i più profani, altri sono molto meno immediati. Tutti assieme, rendono bene l'idea della complessità delle attuali macchine e della loro gestione. Approfittando della grafica sviluppata dal profilo Twitter @drivenbydata che potete vedere qui sotto, scopriamo tutte le informazioni consultabili dal monegasco mentre guida a oltre 300 km/h la sua F1-75.

IL DETTAGLIO Il display presenta al centro in bella evidenza il numero della marcia inserita, chiaramente uno dei dati più semplici da riconoscere e interpretare. Tutto attorno, una serie di riquadri più o meno piccoli riportano tanti altri dati. Partendo dall'angolo in alto a sinistra e spostandoci in senso orario, troviamo:

tempo dell'ultimo giro completato

giri motore

gap dal giro di riferimento

bilanciamento dei freni (un dato positivo indica che è spostato verso l'anteriore)

sotto il numero della marcia, nel corso delle libere e delle qualifiche viene mostrato il tempo trascorso dall'inizio della sessione

SOC (State Of Charge), indica il livello di caricamento dell'ibrido, diventa di colore rosso se sotto al 15%

giri completati nella sessione o in gara

velocità

ai margini del riquadro centrale della marcia, due per lato, ci sono quattro numeri che indicano il delta di temperatura di ogni gomma rispetto alla temperatura target, indicato in gradi centigradi

i primi tre dati citati fanno parte della riga superiore che, quando si usa la potenza aggiuntiva della parte elettrica, mostra al loro posto in tempo reale quanta energia è ancora disponibile (nel video sotto, potete vederne l'accensione quando Leclerc ne fa uso per attaccare Verstappen in rettilineo)

la riga inferiore mostra ancora la % di carica della batteria, ogni tacca rappresenta un 5%.

Is it okay to be in love with a camera angle? Asking for a friend... 😳#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/4DZCf1GLOA — Formula 1 (@F1) March 30, 2022

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/03/2022