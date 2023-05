Imola, ecco le modalità per il rimborso dei biglietti

Sono state definite le modalità per il rimborso dei biglietti del GP dell'Emilia Romagna cancellato in seguito all'alluvione che ha colpito la regione

Aci Sport ha definito le modalità per il rimborso dei biglietti del GP di Imola, cancellato a causa della violenta alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna la scorsa settimana. Come già chiarito anche in precedenza, il valore dei tagliandi già acquistati per l’evento sarà rimborsato per l’intero valore del prezzo riportato sugli stessi, mentre non ci sarà alcun rimborso per le spese di spedizione o eventuali altre commissioni di servizio applicate dal rivenditore TicketOne.

L'esondazione del fiume Santerno a Imola | Foto: www.comune.imola.bo.it

MODALITÀ RIMBORSO Due sono le modalità per il rimborso, che sarà effettuato a partire dal 20 giugno 2023. La prima possibilità è quella di ottenere un risarcimento in denaro: in questo caso, i possessori dei biglietti del GP di Imola 2023 non dovranno fare niente se non semplicemente aspettare il riaccredito dei soldi spesi per l’acquisto dei biglietti sul metodo di pagamento originariamente utilizzato.

VEDI ANCHE

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: l'AlphaTauri sotto la pioggia al via del GP Imola 2022

VOUCHER La seconda possibilità è quella di ottenere un voucher – cioè un buono digitale da spendere per l’acquisto di altri tagliandi – che sarà valido per 14 mesi dal momento dell’emissione e che dovrà essere utilizzato per l’acquisto dei biglietti degli eventi Aci Sport nell’arco temporale previsto. Dunque sarà ad esempio possibile spendere il buono per il GP d’Italia 2023 a Monza oppure per il GP d’Emilia-Romagna 2024 a Imola sulle piattaforme TicketOne. Altre info più dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale dell’Autodromo di Imola e alla pagina https://www.rimborso.info/.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/05/2023