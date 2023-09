Mercato piloti: la speranza di Schumacher si chiama Alpine, ma...

Il weekend del GP Singapore è spesso caratterizzato da notizie riguardanti il mercato piloti, tra annunci ufficiali e indiscrezioni sui possibili ingaggi per la stagione successiva. Anche quest'anno non fa eccezione, con l'Alfa Romeo che ha aperto il fine settimana annunciando la conferma della coppia formata da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou anche per il 2024. La posizione del cinese nelle ultime settimane era apparsa un po' traballante e questa firma spegne nuovi possibili rumors.

NUOVA SPERANZA PER SCHUMACHER Proprio l'Alfa Romeo rappresentava uno dei rari possibili sbocchi per Mick Schumacher, al momento costretto a ripiegare nel ruolo di pilota di riserva per la Mercedes. Se il ritorno in F1 del figlio del grande Michael appare al momento sempre più improbabile, proprio in questi giorni sembra essersi aperta una nuova possibilità. Il settimanale tedesco Motorsport Aktuell, infatti, riporta come siano in corso trattative tra il tedesco e l'Alpine. Le discussioni non riguarderebbero però la scuderia di F1, dove Esteban Ocon e Pierre Gasly sono ben saldi al loro posto, ma bensì la nuova avventura nel campionato WEC della casa francese, con la vettura Hypercar pronta a debuttare nel 2024. Bruno Famin, capo ad interim del team di F1 dopo il licenziamento di Otmas Szafnauer avvenuto il mese scorso, è in contatto con la manager Sabine Kehm per organizzare un test sulla Hypercar nelle prossime settimane.

VEDI ANCHE

TSUNODA A RISCHIO Un altro pilota di cui si discute molto nelle ultime settimane è Yuki Tsunoda. Nonostante una buona stagione, il giapponese vede a rischio la sua permanenza all'AlphaTauri. La scuderia di proprietà della Red Bull per il 2024 vuole infatti confermare Daniel Ricciardo, ma per il posto a fianco dell'australiano sono salite in maniera vertiginosa le quotazioni di Liam Lawson, protagonista di un esordio in F1 molto convincente. Il neozelandese a riguardo ha dichiarato: ''In questo momento vivo gara per gara. Ma penso che ora che l’ho assaggiato, è sicuramente qualcosa di cui mi sono innamorato. E non credo di potermi accontentare di niente di meno''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/09/2023