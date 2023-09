Schumacher e i piani di rientro che si complicano: "Pensi a cosa fare se non dovesse funzionare"

L'annata da pilota di riserva della Mercedes sta forse consegnando a Mick Schumacher meno opportunità di rientro in F1 di quanto si aspettasse. Per il tedesco non sembrano essersi aperte delle porte, anzi, alcune potenziali occasioni sono sfumate nel corso dei mesi. Come rivelato da Franz Tost, la Red Bull non lo ha mai considerato tra i possibili sostituti di Nyck De Vries, mentre Logan Sargeant sembra aver convinto la Williams a tenerlo in squadra probabilmente non solo fino al termine del 2023.

PILOTA MIGLIORE Da parte sua, Schumacher ritiene che il ruolo che sta occupando in Mercedes lo stia aiutando a crescere come pilota: ''Quando tornerò in un team come pilota titolare, ora saprò esattamente da dove devo iniziare per sviluppare la macchina'' ha dichiarato all'agenzia di stampa DPA alla vigilia del GP Italia. Tuttavia, il figlio del grande Michael sa che non sempre i piani vanno come progettato: ''Non importa in quale fase della tua vita ti trovi, non puoi mai essere sicuro che andrà come immagini''.

Il SUPPORTO DI TOTO Come detto, la situazione di Schumacher al momento è complicata, nonostante il costante appoggio da parte di Toto Wolff. Anche a Monza il boss della Mercedes ha ribadito il concetto: ''Mick merita di essere in griglia''. La Williams motorizzata Mercedes e guidata dall'ex capo dei strateghi della scuderia della casa di Stoccarda, James Vowles, rimane la destinazione più possibile per Schumacher, anche se come scritto in precedenza ora la strada sembra essere molto più in salita. Lo stesso pilota tedesco ammette di iniziare a pensare a possibili alternative: ''Naturalmente pensi a cosa fare se i tuoi piani non funzionano. Ma per me è comunque importante continuare a dare tutto per questo. Se non dovesse funzionare, dovrei pensare a cosa fare in quel momento''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/09/2023