Mick Schumacher guiderà la Mercedes di papà Michael: "Sarà fantastico!"

Ancora un'esperienza al volante di una monoposto guidata dal padre per Mick Schumacher. Il figlio del grande Michael ha già avuto modo di mettersi al volante sia della Benetton sia di alcune delle Ferrari con le quali il padre ottenne buona parte delle sue numerose vittorie. Molto emozionante, in particolare, quanto avvenne al Mugello nel 2020, quando Mick salì a bordo della mitica F2004 davanti ai tifosi presenti per assistere al GP Toscana disputatosi in quella particolare stagione condizionata dalla pandemia di Covid-19. Questa volta sarà invece il celebre Festival della velocità di Goodwood a fare da scenario a una nuova esperienza: Schumacher guiderà la Mercedes W02 del 2011.

RISULTATI MODESTI La vettura è stata la seconda schierata dalla Mercedes dal suo rientro in F1 avvenuto nel 2010. Una monoposto ancora lontana parente di quelle che domineranno di li a pochi anni il Circus e che ottenne come miglior risultato un quarto posto proprio con Michael Schumacher nel GP Canada. L'altro pilota titolare era Nico Rosberg e il team terminò al quarto posto nella classifica Costruttori. La W02 è dotata di motore V10, il che le conferisce un fascino particolare nonostante le forme dell'epoca - condizionate dal regolamento tecnico - non le donino un aspetto particolaremente accattivante, specie se confrontata con le attuali monoposto.

UN GRANDE SORRISO Commentando questa nuova opportunità, Mick Schumacher ha dichiarato: ''Sarà spettacolare correre con l'auto del 2011 di mio padre, la W02, anche se si tratta solo di un breve percorso. Solo provare questa generazione di auto sarà fantastico! Sapere che ha corso con questa macchina la rende ancora più speciale e ci saranno molte emozioni in arrivo. Ho avuto la fortuna di guidare una delle sue Benetton e alcune delle Ferrari con cui ha corso, ma questa sarà la prima volta al volante di una Mercedes con cui ha guidato. Sono sicuro che ne uscirò con un grande sorriso stampato in faccia''. Per Schumacher sarà la seconda Mercedes da F1 guidata quest'anno: all'indomani del GP Spagna, infatti, il tedesco ha svolto i test Pirelli sul circuito di Barcellona al volante dell'attuale W14.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/06/2023