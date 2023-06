La Williams valuta la sostituzione di Sargeant con Schumacher: "Sono pronto all'azione"

Nelle ultime settimane le quotazioni di Mick Schumacher sono in netto rialzo. Dopo che Toto Wolff si era dichiarato pessimista su un possibile ritorno del figlio d'arte in F1 in tempi brevi, le cose sono cambiate in meglio per il tedesco. Il suo nome è stato affiancato ai sedili di Williams e Sauber per il 2024, mentre la Mercedes lo ha pubblicamente ringraziato per l'ottimo lavoro al simulatore svolto per il GP Spagna chiuso con Lewis Hamilton e George Russell a podio. Inoltre, Schumacher ha ben impressionato nel corso del test Pirelli disputato all'indomani del gran premio sempre sulla pista di Barcellona, durante il quale ha completato quasi 150 giri.

RITORNO ANTICIPATO? Il tedesco, però, potrebbe non dover attendere la prossima stagione per rivivere l'adrenalina di un gran premio. In casa Williams, motorizzata Mercedes, è infatti sempre più traballante la posizione dell'americano Logan Sargeant. Il confronto diretto con il brillante Alex Albon è decisamente imbarazzante e James Vowles, team principal della scuderia ed ex uomo chiave proprio della Mercedes, non è un gran sostenitore di Sargeant. Quest'ultimo oltretutto è l'unico pilota assieme a Nyck e Vries ad essere ancora a secco di punti, un dettaglio non secondario dato che la Williams ora occupa il nono posto tra i Costruttori proprio davanti all'AlphaTauri dell'olandese. Ecco quindi che la candidatura di Schumacher sta prendendo sempre più piede.

MICK PRONTO Intervistato sulla prospettiva di un rientro, Schumacher ha dichiarato all'emittente tedesca RTL: ''Lo farei. Ovviamente è improbabile che accada qualcosa del genere, ma fondamentalmente credo che ogni squadra sia una buona opzione. Sono sempre pronto all'azione. Credetemi, sto lavorando molto duramente per sperare di tornare presto in macchina. Molto presto. Entro il prossimo anno dovrebbe essere di nuovo quel momento per me. Sono sicuro che qualcosa si svilupperà nel prossimo futuro''.

