Wolff pessimista sul ritorno di Schumacher: "Situazione difficile"

Non sembrano esserci spazi per il tedesco al momento, come ha ammesso Toto Wolff

Quello di Mick Schumacher rimane un nome molto gettonato sul mercato piloti, ma al di là delle voci pare non esserci spazio per nulla di concreto. Il figlio del grande Michael è stato recentemente tirato in ballo come possibile sostituto di Logan Sargeant alla Williams motorizzata Mercedes, ma una smentita è di fatto arrivata da chi conosce bene la situazione.

RINVIO AL 2025 A parlare della situazione di Schumacher è stato infatti Toto Wolff, boss della Mercedes di cui il pilota tedesco quest'anno fa parte nel ruolo di riserva: ''E' una situazione difficile. Vorrei che Mick trovasse un sedile come merita, ma la situazione nel 2024 è davvero sfavorevole. Nel 2025 si apriranno alcune porte e dovremo vedere come evolve la situazione alla Williams, ma non è facile''.

RIFLETTORI SPENTI Wolff ha poi spiegato che la Mercedes cercare di proteggere Schumacher, limitandone l'esposizione mediatica che potrebbe risultare controproducente: ''Dobbiamo stare attenti perché se sosteniamo troppo Mick, ci saranno quelli che vorranno renderlo particolarmente difficile''. Recentemente, l'Audi ha smentito un suo interessamento verso Schumacher in vista dell'ingresso ufficiale in F1 previsto nel 2026, mentreBernie Ecclestone è stato molto duro, invitando il figlio di Michael ad abbandonare il sogno F1 per dedicarsi ad altre categorie.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/05/2023