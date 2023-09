Ufficiale: Bottas e Zhou confermati in blocco per il 2024 da Alfa Romeo

Nessuna novità in casa Alfa Romeo Racing/Sauber. La casa elvetica ha deciso di confermare entrambi i suoi piloti per la prossima stagione, con un'estenzione di un anno dei rispettivi contratti. E così il finlandese Valtteri Bottas e il cinese Guanyu Zhou saranno di nuovo al volante della monoposto italo-svizzera anche nel 2024, per il terzo anno consecutivo. Alle loro spalle agirà per la seconda stagione di fila Theo Pourchaire, giovane e promettente pilota francese che già quest'anno ha svolto le mansioni di test driver. Con questa mossa il team diretto da Alessandro Alunni-Bravi ha scelto la continuità, certo che il percorso di crescita iniziato due anni fa possa portare ai risultati sperati nel 2024. ''La decisione di continuare il nostro viaggio con la formazione di piloti invariata testimonia l'investimento che abbiamo fatto nel nostro progetto'', spiega proprio il team principal italiano. ''Nulla in Formula 1 cambia da un giorno all’altro e abbiamo preso la decisione consapevole di concentrarci sulla stabilità e di continuare a costruire insieme la nostra squadra, mentre ci imbarchiamo in un importante periodo di transizione''. Valtteri e Zhou sono piloti di noto talento e abilità e lavorano molto bene insieme: sono ben assortiti e possono spingersi a vicenda''.

PILOTI E ARMONIA E soddisfatti della decisione sembrano essere anche i due piloti titolari: ''Ho la sensazione che abbiamo un viaggio entusiasmante davanti a noi, quindi sono felice e grato di poter guardare avanti al 2024 sapendo come si sta formando la squadra'', ha spiegato Bottas. ''C'è una buona atmosfera all'interno del team, vado d'accordo con Zhou ed entrambi ci spingiamo a vicenda per migliorare. C’è una quantità impressionante di lavoro in corso dietro le quinte, a Hinwil e oltre, e ora che la formazione è pronta per il prossimo anno, possiamo concentrarci completamente sul miglioramento, a partire già da questo fine settimana a Singapore''. Sulla stessa linea d'onda le dichiarazioni del pilota cinese: ''Firmare nuovamente con la squadra è sempre una bella sensazione, soprattutto quando sappiamo come stanno andando le cose'', ha esordito Zhou. ''Sono orgoglioso di far parte dell’Alfa Romeo F1 Team Stake e grato per la loro fiducia: ho lavorato duramente sin dal primo giorno e c’è un livello incredibile di motivazione per continuare a farlo ogni giorno. Il mio rapporto con Valtteri è davvero buono e stiamo lavorando a stretto contatto insieme e con la squadra per spingere tutti avanti. Sono anche molto entusiasta dell’opportunità di correre finalmente con la mia squadra in Cina, davanti al pubblico di casa. Sarà un grande momento e sono orgoglioso di poterlo condividere con tutti coloro che mi hanno sostenuto''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/09/2023