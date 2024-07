6H San Paolo: Valentino Rossi soddisfatto dopo la rimonta dal 12° posto

Dopo una qualifica decisamente negativa, conclusa con il 12° tempo, la BMW M4 LMGTE numero 46 del team WRT è stata protagonista di una bella gara in rimonta nella 6 Ore di San Paolo disputata sul circuito di Interlagos. Valentino Rossi, Maxime Martin e Ahmad Al Harty sono risaliti fino a chiudere in quinta posizione, lasciandosi così alle spalle la delusione per il doloroso ritiro avvenuto nel corso della notte della 24 Ore di Le Mans.

RISULTATO IMPORTANTE PER VALE Parlando della prestazione del suo equipaggio a San Paolo, Rossi ha dichiarato: ''Dopo le ultime gare in cui abbiamo avuto molta sfortuna, il quinto posto è per noi un risultato importante e positivo. Ci siamo resi conto all'inizio del fine settimana che qui non eravamo pienamente competitivi, ma abbiamo lottato e migliorato la vettura in gara. Ahmad e Maxime hanno fatto un ottimo lavoro e anch'io sono riuscito a gestire bene i miei stint. Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti''.

PUNTEGGIO ICONICO Valentino Rossi e i suoi compagni di equipaggio sono ora sesti nella classifica generale di classe LMGTE, curiosamente con 46 punti, un numero decisamente ricorrente per il plurititolato del Motomondiale. Il WEC tornerà in azione nel primo fine settimana di settembre, quanto al COTA di Austin è in programma la Lone Star Le Mans.

