Marquez replica a Rossi: "Sono un pilota in attività, ho cose più importanti per la testa"

La vigilia del GP Emilia Romagna 2024 è stata infiammata dalle nuove dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi sul discusso finale della stagione 2015, quando le schermaglie con Marc Marquez gli costarono di fatto il titolo mondiale, finito a Jorge Lorenzo. Il Dottore, ospite del podcast ''Mig Babol'' dell'ex pilota di Moto3 Andrea Migno, è stato ancora una volta piuttosto esplicito nel giudicare la condotta dello spagnolo nelle ultime gare di quell'anno, ribadendo come il numero 93 si sia introdotto nella lotta per il titolo appositamente per farlo perdere, aggiungendo: ''Mai nessuno è stato così sporco per far perdere qualcun altro''.

MARQUEZ NON SI FA INGANNARE A Misano è arrivata la risposta piccata di Marquez, il quale ai microfoni di DAZN Spagna ha dichiarato: ''Logicamente l'ho sentito e ho anche guardato il video. Ok, ma in questo momento ho cose molto più importanti per la testa che stare attento e prestare attenzione a quelle parole. Ho da svolgere un compito in pista ora. Sono un pilota in attività, quindi non sono interessato o influenzato da quelle guerre. Ho già passato tutto, quindi so perfettamente dove devo mettere la testa. Non è successo in passato, né succederà ora nel presente, di lasciare che qualcuno mi inganni''. Di fatto, lo spagnolo ha dunque sottolineato come lui a differenza di Rossi sia ancora in MotoGP, non dando dunque peso alle parole di un pilota ormai ritirato. Marquez, tra l'altro, sta vivendo il suo momento migliore degli ultimi anni ed è reduce da due vittorie consecutive che stanno riaccendendo la possibilità di vederlo inserirsi nella lotta iridata tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia.

BAGNAIA SI SMARCA Proprio Bagnaia si trova nella scomoda posizione di essere amico di Rossi nonché prodotto della VR46 Academy, ma allo stesso tempo di essere anche il prossimo compagno di squadra di Marquez che lo raggiungerà nel team ufficiale Ducati nella prossima stagione. Il piemontese, durante la conferenza stampa del giovedì, si è smarcato così da questa situazione quando gli è stato chiesto un commento a riguardo: ''Sinceramente, sono fuori da questo contesto, non correvo in MotoGP in quegli anni, e voglio restarne fuori perché è qualcosa che non mi interessa''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/09/2024