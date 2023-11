Al volante della Ferrari 499P spunta Robert Kubica!

Il team italiano AF Corse, che nel WEC griffa le due hypercar Ferrari 499P, ha ingaggiato per la stagione 2024 Robert Kubica, 38enne pilota polacco che ha vissuto due vite in Formula 1 (pre e post l'incidente al rally di Andora) e che quest'anno si è laureato campione in LMP2 sulla Oreca 07 del Team WRT, vincendo - assieme ai compagni Andrade e Deletraz - le tappe di Spa Francorchamps, Fuji e Sakhir. Kubica, amatissimo dai tifosi italiani, sarà dunque al volante dell'auto del Cavallino, ma non sarà un pilota ufficiale. L'accordo del pilota di Cracovia, infatti, è con il team, che sta trattando con la FIA per schierare una terza auto al via del prossimo mondiale. Robert non ha perso tempo e sta provando l'auto proprio oggi in pista a Imola, al fianco dei piloti ufficiali.

GRAN CURRICULUM ''AF Corse è un team tra i più vincenti di sempre nel motorsport: sono sicuro che faremo un grande lavoro insieme. In più, torno a far parte di una squadra italiana, altro aspetto non secondario'' ha commentato Kubica a proposito del suo ingaggio. Gli fa eco Amato Ferrari, fondatore di AF Corse: ''Il suo talento e la sua grande professionalità porteranno un nuovo valore aggiunto al nostro team''. E la carriera del polacco parla per lui: Dopo aver vinto la Formula Renault 3.5 Series nel 2005, Kubica è stato pilota di Formula 1 tra il 2006 e il 2010, vincendo il GP del Canada 2008 e salendo 12 volte sul podio. Proprio quando il salto di qualità era nell'aria, si infortunò partecipando a un rally di contorno e quasi perse il braccio destro, profondamente ferito da un guard-rail che passò da parte a parte la sua auto. Rimessosi in sesto, continuò a correre partecipando a 33 rally del mondiale e laureandosi campione WRC-2. Nel 2018 il grande ritorno in Formula 1, poi il WEC dov'è fresco di -titolo LMP2 e dove punta a vincere la 24 ore di Le Mans, dopo due secondi posti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/11/2023