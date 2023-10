Schumacher ancora pienamente coinvolto con Mercedes: "La nuova W15 è un progresso continuo"

L'Alpine non vede l'ora di accoglierlo come uno dei piloti di punta della sua nuova avventura nel campionato WEC, ma Mick Schumacher al momento non sembra ancora intenzionato ad annunciare i propri piani per il 2024. Il tedesco dovrebbe mantenere nella prossima stagione il ruolo di pilota di riserva alla Mercedes anche nel caso decidesse di correre nel Mondiale Endurance, un po' come fatto da Antonio Giovinazzi quest'anno con la Ferrari, e attualmente è ancora pienamente concentrato sul lavoro di sviluppo della nuova W15 a cui si sta dedicando da parecchi mesi.

PIANI IN EVOLUZIONE Parlando del prossimo anno, Schumacher ha spiegato: ''Sullo sfondo c’è da lavorare sui miei piani per il prossimo anno. Questi sono ancora in evoluzione ed è solo questione di cercare di capire esattamente in quale direzione possiamo andare, come rispettare gli impegni e cose del genere. Ci vuole solo tempo''.

VEDI ANCHE

IL LAVORO SULLA W15 Il lavoro al simulatore svolto per sviluppare la Mercedes W15 che prenderà parte al mondiale 2024 di F1 sembra ancora occupare i pensieri del figlio di Michael: ''Lo sviluppo del W15 è iniziato parecchio tempo fa. È davvero un progresso continuo. Tutto ciò che impariamo dall’auto di quest’anno lungo il percorso confluirà nel prossimo anno. E abbiamo imparato molto. Tutti stanno lavorando duramente per sviluppare la migliore vettura possibile per l’inizio del prossimo anno''.

UNA BELLA ESPERIENZA Anche se il ruolo in Mercedes non ha portato le opportunità di rientro in F1 da pilota titolare come invece sperava, Mick valuta molto positiva l'esperienza vissuta quest'anno: ''Ero curioso di conoscere meglio tutti e inserirmi nella squadra. È stato bello conoscere le persone che lavoravano con mio padre e anche tutti i nuovi colleghi''. Michael Schumacher ha corso con Mercedes dal 2010 al 2012 in quelle che furono le prime stagioni del team della casa di Stoccarda in F1 dopo il ritiro avvenuto negli anni '50.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/10/2023