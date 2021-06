SECONDO CENTRO TOYOTA Torna in pista il FIA World Endurance Championship sul circuito di Portimao e non cambia l'esito finale al termine della seconda corsa stagionale. Dopo la pole position firmata ieri dall'Alpine, Hypercar derivata dalla vecchia Rebellion LMP1, oggi in gara la Toyota è tornata a dettare il ritmo e sul finale ha invertito le posizioni due volte con ordini dai box. Il successo è andato ai già vincitori di Spa, Sebastien Buemi, Kazuki Najaima e Brendon Hartley che così allungano in campionato. Meno di due secondi di ritardo la seconda Hypercar nipponica che ha beneficiato di una neutralizzazione per fare l'ultimo rifornimento ed è stata rimessa indietro dal team a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Ha esordito in gara la tanto attesa vettura del team Glickenhaus. La squadra americana ha inevitabilmente patito dei problemi di gioventù oltre a saggiare subito le lente GT in un contatto multiplo con vetture doppiate.

DOPPIETTA JOTA IN LMP2 Posizioni invertite sul finale anche in classe LMP2 dove il team Jota Sport ha fatto anch'egli doppietta, ma Antonio Felix Da Costa ha infilato a poche tornate dalla fine la vettura al comando guidata da Tom Blomqvist. Ironia della sorte, i due erano entrati in contatto al via con il portoghese che aveva spedito Blomqvist in testacoda. Imprendibili oggi le due vetture inglesi in Portogallo. Il team United Autosport ha dovuto pagare un giro di ritardo dai leader classificandosi in terza posizione con Phil Hanson, Wayne Boyd e Paul Di Resta.

FERRARI DOMINA A farla da padrona nelle due classi GT è stata la Ferrari che nella classe Pro ha infilato una doppietta, mentre in classe AM è arrivato il primo successo del team Cetilar Racing. AF Corse magistrale dunque con Alessandro Pierguidi e James Calado a precedere Miguel Molina e Daniel Serra. A seguire le due vetture italiane le uniche due Porsche a completamento della classe per ufficiali ormai ridotta ai minimi termini. E' durata poco la pole position di Neel Jani con Calado che nella seconda delle otto ore di gara è passato definitivamente al comando. Podio tricolore nella classe Am con Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco alla prima affermazione mondiale dal passaggio nella classe minore del GT. Alle loro spalle hanno concluso Matteo Cairoli e Riccardo Pera - con lo svizzero Egidio Perfetti - sulla 911 del Project1. Ancora Ferrari sul gradino basso del podio con Giancarlo Fisichella e Francesco Castellacci in equipaggio con Thomas Flohr.

8H Portimao, Gara (top five di classe)