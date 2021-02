NUOVA ERA È ufficialmente iniziata l’era di Peugeot nel mondiale endurance. Il costruttore francese entrerà in gara a partire dalla stagione 2022 ma, dopo aver fatto circolare alcuni teaser della Hypercar che competerà per la vittoria assoluta della 24 Ore di Le Mans e del campionato Wec, ha oggi svelato i nomi dei piloti che prenderanno parte al rilancio del Leone nelle gare di durata.

DREAM TEAM L’obiettivo non può che essere quello di replicare il successo ottenuto con la mitica 908 HDi FAP nella classica di La Sarthe dell’ormai lontano 2009. La realizzazione del sogno parte ovviamente dalla sfida ai grandi avversari di Toyota, da qualche anno padroni incontrastati della categoria in seguito al ritiro di Audi, prima, e Porsche, poi. E per sognare in grande è necessario partire da una line-up di alto profilo come quella presentata oggi dalla casa transalpina, anche considerando la recente notizia del ritorno dei due storici rivali tedeschi. A guidare le due Hypercar del Leone ci saranno infatti Loic Duval, Jean-Eric Vergne, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Gustavo Menezes e Mikkel Jensen, con James Rossiter ingaggiato invece come riserva e pilota del simulatore.

TANTA F1 Ben tre sono i piloti con una carriera di un certo peso in Formula 1: l’ultimo in ordine cronologico a salutare il circus è stato Kevin Magnussen, protagonista fino a qualche mese fa al volante della Haas e già autore di buone prestazioni nelle gare endurance come la 24 Ore di Daytona, ma bisogna ricordare anche le parentesi di Jean-Eric Vergne, bicampione della Formula E, e di Paul Di Resta. E se entrambi, al pari di Menezes (che è iridato di categoria) hanno già esperienza a Le Mans in classe LMP2, il carico da 90 in ottica Wec è il 38enne Loic Duval, già vincitore assoluto della 24 Ore e del mondiale endurance con Audi. Un parterre di livello assoluto in grado di mixare esperienza, velocità e gioventù, per l’ingresso nella nuova era delle competizioni endurance.