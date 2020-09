GRADITO RITORNO In questo weekend in cui a tenere banco nel motorsport a quattro ruote è l'88esima edizione della 24 Ore di Le Mans, Peugeot sta celebrando il suo ritorno nelle gare di durata. La casa francese rientrerà con una hypercar che gareggerà nella nuova categoria Le Mans Hypercar (LMH), a partire dal 2022. La casa del Leone tornerà così a competere nel campionato WEC e nella mitica gara di durata, già vinta tre volte in passato.

580 CAVALLI SU QUATTRO RUOTE MOTRICI Quest'oggi è stato ufficialmente dato il via al progetto che vede affiancate Peugeot e Total, le quali festeggiano in questo modo i 25 anni di collaborazione. La nuova Hypercar sprigionerà una potenza di 680 cavalli e sarà a quattro ruote motrici, con motorizzazione ibrida. Le caratteristiche della vettura sono state presentate da Olivier Jansonnie, direttore tecnico del programma Peugeot Sport WEC: ''La vettura sarà a 4 ruote motrici, dotata - come da regolamento - di un motore elettrico con potenza massima di 200 kW sull'asse anteriore. Il livello di potenza totale sarà identico a quello di un'auto termica a 2 ruote motrici (500 kW / 680 CV) con la differenza che sarà distribuita tra i 2 assi. Rispetto a quanto attualmente vediamo nella classe LMP1, l'auto sarà più pesante in modo da essere conforme ai veicoli stradali. Sarà anche più lunga (5 m invece di 4,65 m) e più larga (2 m invece di 1,9 m)''.