LA NOVITÀ Un nuovo logo per anticipare l’elettrizzante futuro corsaiolo del marchio. Peugeot Sport ha già annunciato da tempo il suo ritorno con una Hypercar per competere dal 2022 nella classe regina del Wec, provando a ripetere gli storici successi alla 24 Ore di Le Mans del 1992, 1993 e del 2009. Nell’attesa, la casa del Leone scalda i motori (e le batterie) e lo fa proprio in occasione della mitica corsa di durata, che si disputa nel prossimo weekend. E se da un lato ci sarà un monumentale Leone a osservare il passaggio delle macchine dalla curva Dunlop nell’edizione 2020 della 24 Ore (purtroppo a porte chiuse per evitare la diffusione del virus), che la casa transalpina faccia davvero sul serio lo si intuisce anche dalla presenza al via – più correttamente, a sventolare la bandiera del via – di Carlos Tavares, presidente del Groupe Psa.

NUOVO LOGO Proprio nei prossimi giorni, in occasione della Le Mans conosceremo ulteriori importanti dettagli sul programma Peugeot Sport per l’assalto, dal 2022, alla vittoria assoluta della più importante corsa del panorama endurance mondiale. Per aumentare l’attesa circa il ritorno in pista di uno dei competitor che ha reso memorabile la battaglia nell’epoca dei prototipi del Gruppo C e delle LMP1 diesel con la 908 HDi FAP, oggi il brand premium di Groupe Psa svela il nuovo logo che accompagnerà le imprese sportive della casa del Leone: il font della scritta “Peugeot Sport” e i tre segni obliqui annunciano la sfida tecnologica dei prosismi anni, sposandosi bene con la nuova generazione di veicoli elettrificati ad alte prestazioni.

LA PRESENTAZIONE “Peugeot Sport – spiega in proposito il direttore di Peugeot Sport, Francois Wales – passa a una nuova pagina del libro della sua storia con lo sviluppo di nuove tecnologie elettrificate ad alte prestazioni, risultato della competenza e della conoscenza tecnica dei suoi team. Il prossimo lancio della 508 Peugeot Sport Engineered e il ritorno al campionato del mondo endurance sono i grandi risultati di questo lavoro. Era importante che la nostra identità visiva rappresentasse questo nuovo capitolo in cui Peugeot Sport è impegnata con passione, forza e professionalità”. Il 18 settembre a partire dalle 14.00, sarà possibile seguire in diretta da Le Mans, sul canale YouTube di Peugeot, la presentazione dei programmi sportivi del marchio con ulteriori dettagli sul progetto Wec 2022.