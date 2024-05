Formula 1, GP Emilia Romagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Nel weekend ci sarà l'attesissimo Gran Premio dell'Emilia Romagna, il primo appuntamento dei due italiani in programma nel mondiale 2024, e la Ferrari ci arriva mettendo in pista l'artiglieria pesante: un massiccio aggiornamento, infatti, dovrebbe aiutare Charles Leclerc e Carlos Sainz ad accorciare il divario sulla Red Bull Racing dell'imbattibile Max Verstappen e di Sergio Perez, ma anche a ricacciare indietro i minacciosi team Mercedes e McLaren. Nello straordinario autodromo del Santerno sono attesi migliaia di tifosi pronti a supportare i loro beniamini, da Lewis Hamilton a Fernando Alonso fino ai ferraristi. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del settimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 17 maggio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 18 maggio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 19 maggio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 18 maggio

Qualifiche: 16.00 (diretta)

Domenica 19 maggio

Gara: 15.00 (diretta)

F1 GP Miami 2024: Charles Leclerc (Ferrari) | Foto: XPB

LINK UTILI - GP EMILIA ROMAGNA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo

IL METEO DEL GP

Venerdì 17 maggio: soleggiato; temperatura 12°-24°; precipitazioni 0%; umidità 52%

Sabato 18 maggio: per lo più soleggiato; temperatura 14°-25°; precipitazioni 0%; umidità 55%

Domenica 19 maggio: parzialmente nuvoloso; temperatura 14°-23°; precipitazioni 20%; umidità 69%

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/05/2024