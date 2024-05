F1 GP Miami 2024, Diretta LIVE Gara

LIVE MIAMI F1 Per il secondo appuntamento consecutivo dopo quello cinese, la Formula 1 torna in pista con il format Sprint: va infatti in scena a Miami, sul circuito cittadino realizzato nei dintorni dell'Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins (che ospita il paddock), il sesto round del Mondiale F1 2024. In un fine settimana a ritmi altissimi visto che in programma c'è solo una sessione di prove libere, prima di due qualifiche e due gare, riparte così la caccia al dominatore Max Verstappen: qualcuno riuscirà a fermarlo in pista mentre a motori spenti la super Red Bull pare sul punto di disgregarsi visto l'addio di Adrian Newey? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Miami 2024.

