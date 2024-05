F1 GP Miami 2024, le pagelle della gara in Florida

Le pagelle della sesta gara dell'anno, il Gran Premio di Miami vede la prima vittoria di Lando Norris, alla 110° gara in carriera, ora non è più il pilota con più podi e con più secondi posti senza aver mai vinto. A lui voto altissimo. MVP di giornata davanti a Yuki Tsunoda e a i tre piloti che ha preceduto sul quest'ogggi: Verstappen, Leclerc e Sainz. Bocciati Russell e Magnussen.

LANDO NORRIS - VOTO 9,5 Sì, è vero, la Virtual Safety Car gli ha dato una grossa mano, ma lui ha dimostrato di meritarsela con un passo super, alla Verstappen! Prima meritatissima vittoria in carriera

MAX VERSTAPPEN - VOTO 8 Non prendeva un voto così ''basso'' da una vita, ma d'altra parte oggi non aveva il passo di Norris su una pista che la Red Bull non ha amato. Certo, senza la Safety Car...

CHARLES LECLERC - VOTO 8 Gara discreta per il ferrarista che ha tenuto lo stesso identico passo di Verstappen nel finale, pur con gomme ben più usate, peccato che oggi il punto di riferimento fosse Norris.

CARLOS SAINZ - VOTO 8 Non fosse stato per Perez che al via gli ha subito fatto perdere la posizione conquistata su Leclerc, avremmo visto un'altra gara. Bello il duello (vinto) con Piastri.

SERGIO PEREZ - VOTO 6 Alla prima staccata stava per cominare un disastro, rischiando di prendere tre piloti in uno (tra cui Verstappen), poi è stato protagonista di una gara un po' anonima, senza sussulti.

LEWIS HAMILTON - VOTO 7 Forse la miglior domenica dell'anno per Lewis, che ha passato al via Russell e si è divertito anche a fare qualche bel sorpasso. Gli manca solo la ciliegina finale su Perez.

YUKI TSUNODA - VOTO 8,5 Ricciardo brilla sabato, Yuki risponde domenica con una grandissima gara completata in settima posizione dando una quaresima alla Mercedes di Russell.

GEORGE RUSSELL - VOTO 5 Per la prima volta dell'anno prende paga nettamente dal compagno. Se non si guardasse alla classifica non ci si accorgerebbe che ha corso. Perde tre posizioni al via e ne recupera due.

OSCAR PIASTRI - VOTO 7 Prima parte di gara da 9, seconda tutta in salita, da 6. Sfortunato nel duello con Sainz a danneggiare l'ala, riparte dall'ultimo posto e rimonta fino alla P13 con tanto di inutile fast lap.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7,5 Lontano dai riflettori, bella gara per Nando che dalla P15 recupera, azzecca la strategia e alla fine fa pure un bel sorpasso all'ex compagno Ocon per prendersi la nona piazza.

VEDI ANCHE

I voti degli altri

ESTEBAN OCON - VOTO 7 Sempre in mezzo ai duelli, stavolta senza scorrettezze. Buon punticino.

NICO HULKENBERG - VOTO 7 Dopo la sprint, altra gara pregevole, sfiorando la zona punti.

PIERRE GASLY - VOTO 6,5 Gran duello (vinto) col compagno al primo giro, poi è sfortunato con la SC.

GUANYOU ZHOU - VOTO 6,5 Sfrutta bene la SC e coglie una discreta P14, più di quanto la sua auto vale.

LANCE STROLL - VOTO 5 Da P11 a P17. Va bene la Safety Car, ma non ha il passo del compagno.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5 Gara anonima per il finlandese, e anche un po' sfortunata con le SC.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 6 Da P20 a P15 non è il massimo, ma li vale la sufficienza.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 4 Rovina la sua gara e quella di Sargeant con la 4° penalità del weekend

ALEXANDER ALBON - VOTO 4,5 Solita discreta prova fino all'erroraccio nel finale: ultimo.

LOGAN SARGEANT - VOTO 6 Stava facendo una discreta agra, ma è stato speronato da Magnussen

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/05/2024