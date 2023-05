Formula 1 GP Emilia Romagna 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

GP EMILIA ROMAGNA IN TV La Formula 1 torna a Imola ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni (qui tutte le info per recarsi a Imola nel weekend e assistere alla gara) all'Enzo e Dino Ferrari. La Scuderia Ferrari è in cerca di riscatto e la pista sede del Gran Premio dell'Emilia Romagna sembra essere lo scenario ideale per le caratteristiche della SF-23. Ovviamente non sarà facile per Charles Leclerc e Carlos Sainz avere la meglio dei due dominatori del mondiale, i piloti della Red Bull Racing, Max Verstappen e Sergio Perez, senza contare che il bastone tra le ruote potrebbero metterlo anche i due piloti Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, così come il rinato Fernando Alonso al volante dell'Aston Martin. I protagonisti del weekend si affronteranno sul circuito del Santerno con il formato classico, che prevede le tre sessioni di prove libere, le qualifiche del sabato e la gara domenicale, e non anche sulla distanza della sprint race come nel 2022.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere qualifiche e gara in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 19 maggio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 20 maggio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 21 maggio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 20 maggio

Qualifiche: 16.00

Domenica 21 maggio

Gara: 15.00

TUTTO SUL GP DELL'EMILIA ROMAGNA 2023

Il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola ha debuttato nel Mondiale di Formula 1 nel 1980, in sostituzione di Monza come Gran Premio d'Italia. Quando nel 1981 l'evento si spostò nuovamente nell'autodromo brianzolo, venne istituito il Gran Premio di San Marino, proprio per non perdere una pista meravigliosa come quella romagnola. L'Autodromo fu intitolato al figlio del Drake nel 1970, in seguito alla sua prematura scomparsa, al quale si aggiunse il nome del padre quando scomparve e nel 1988. Come per le altre piste italiane, anche Imola vanta curve iconiche i cui nomi sono celebri in tutto il mondo, ben 21 in tutto (considerando che sul tracciato romagnolo anche i rettilinei sono curvi) tra le quali, in ordine in cui si affrontano, Tamburello, Villeneuve, Tosa, Piratella, Acque Minerali, Variante Alta e Rivazza. Il layout del tracciato è cambiato più volte nel tempo: rispetto all'originale circuito del Santerno (il fiume di Imola) inaugurato nel 1953, la pista è sostanzialmente rimasta invariata fino al 1994, quando in seguito alle tragedie di Ratzenberger e Senna, furono eliminate le curve Villeneuve e Tamburello e trasformate entrambe in varianti, con una modifica anche alla conformazione della variante bassa. Rispetto layout sul quale la Formula 1 ha corso dal 1995 al 2006, questo weekend - come già negli ultimi due anni - non vi sarà la variante bassa, al fine di offrire ai piloti un rettilineo sufficientemente lungo tra Rivazza e Tamburello per provare dei sorpassi. Nella versione più recente del tracciato il record sul giro appartiene a Valtteri Bottas, che nel 2020 ottenne la pole al volante della Mercedes con il tempo di 1:13.609. Allo stesso anno appartiene il record in gara, ma fu il compagno Lewis Hamilton a prenderselo con un giro in 1:15.484.

Alte possibilità di pioggia per tutto il weekend del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola. Le temperature sono previste tra i 12 e i 22 gradi, anche se nel cielo coperto potrebbe fare breccia il sole di tanto in tanto. Di seguito i dettagli da weather.com*

Venerdì 19 maggio: temperature: max 18°, min 12°; precipitazioni sparse, precipitazioni 60%, umidità 76%, vento 16km/h.

Sabato 20 maggio: temperature: max 18°, min 13°; rovesci, precipitazioni 80%, umidità 80%, vento 19km/h.

Domenica 21 maggio: temperature: max 22°, min 13°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 75%, vento 16km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/05/2023