Aggiornamenti Ferrari, parla Vasseur: "Impossibile copiare la Red Bull"

Dalla soddisfazione per la (doppia) pole position di Baku alla deprimente prestazione di Miami, il passo è stato brevissimo per la Ferrari. In una sola settimana, la SF-23 in crescita è tornata a essere una macchina incostante, dai comportamenti bizzarri e imprevedibili. E inevitabilmente, così come nel corso della lunga sosta tra il GP d’Australia e quello d’Azerbaijan, l’attenzione si è spostata sugli aggiornamenti che gli ingegneri del Cavallino dovrebbero portare in macchina tra Imola e Barcellona. Secondo Frederic Vasseur, però, la strada da seguire a Maranello non può banalmente essere quella di copiare la dominante Red Bull…

F1 GP Miami 2023, Charles Leclerc (Ferrari)

PARLA VASSEUR “Credo che sarebbe un errore – ha spiegato il team principal della Ferrari intervistato dagli inglesi di Sky Sports – pensare che le prestazioni arrivino da un singolo aspetto. Le performance invece dipendono un po’ da tutto (il pacchetto nel complesso, ndr). Copiare il progetto Red Bull? In primo luogo, se devi replicare qualcosa vuol dire che sei comunque in ritardo. E poi, con il tetto alle spese, il fatto è che la macchina è praticamente congelata tra due stagioni ed è impossibile copiare le scelte di qualcun altro. Significa che dobbiamo attenerci al nostro programma di lavoro e provare a sviluppare la nostra attuale piattaforma”.

IL DRS MAGICO Altro elemento di interesse è poi il Drs, che permette alla Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez di prendere il volo in rettilineo quando il dispositivo è in funzione. Un sistema che i progettisti Ferrari stanno ancora studiando: “Se guardiamo la velocità di punta, credo che abbiano un bel vantaggio quando aprono il Drs. Dobbiamo capire come funziona e di sicuro fare un lavoro migliore su quest’aspetto. Il fatto è che la loro auto è anche più stabile, quindi credo che dia un beneficio anche in termini di stabilità aerodinamica. Ma non è copiando la Red Bull che faremo progressi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/05/2023