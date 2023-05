La teoria di Coulthard sugli errori di Leclerc: "Ecco perché guida un po' da disperato"

I tanti incidenti in cui è già incappato nel corso del 2023 hanno attirato su Charles Leclerc numerose critiche. Il monegasco viene riconosciuto come uno dei piloti più veloci in assoluto, ma troppo incline all'errore rispetto ai rivali considerati dei top driver. Dopo il weekend del GP Miami, caratterizzato da una sua doppia uscita di pista nella stessa curva sia al venerdì sia al sabato, il pilota della Ferrari è stato sbeffeggiato da Helmut Marko e criticato duramente da Ralf Schumacher.

TROPPI ERRORI E DANNI Sul momento di Leclerc è intervenuto anche un altro ex pilota di F1, David Coulthard. Ai microfoni dell'emittente britannica Channel 4, anche lo scozzese ha puntato il dito sui troppi errori: ''Non è accettabile e questa è una falla nella sua armatura. È incredibilmente veloce, estrae molto da quella macchina, ma fa troppi errori e ci sono troppi danni. Lui lo sa, la squadra lo saprà, lo accetteranno perché cos'altro possono fare? Sai, non lo possono licenziare, è la risorsa più forte che hanno lì in termini di estrazione dell'ultimo pezzetto di prestazione dalla macchina''.

VEDI ANCHE

LA TEORIA DI COULTHARD Secondo l'ex pilota della McLaren, alla base dell'eccessiva foga di Leclerc in certi momenti c'è anche la voglia esagerata di raggiungere risultati che finora, dopo 4 anni alla Ferrari, ancora non sono arrivati: ''Penso che tutto ciò di cui ha bisogno è vincere un campionato del mondo e poi sarà il pacchetto completo. In questo momento, non ha quel campionato del mondo. Pertanto, sta guidando in modo un po' disperato e sta andando oltre le proprie capacità''. Qualcosa di simile si è già visto con Max Verstappen, diventato meno irruento e più ragioniere rispetto al passato dopo il primo titolo vinto nel 2021.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/05/2023